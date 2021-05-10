【本報訊】今年六四紀念活動以及支聯會的運作，因港版國安法充斥不明朗因素。全國僑聯副主席盧文端昨於報章撰文，直指支聯會以結束一黨專政為主要綱領，並具體實施落實綱領的反共行動，不但違憲，亦直接觸犯國安法中的顛覆國家政權罪，認為在愛國者治港明確規範下，泛民要與支聯會切割，盡快退出支聯會，否則將不能參選。

盧文端在其文章中指，有輿論將支聯會定性為以所謂愛國民主為名義、勾結外部勢力的顏色革命組織，形容為支聯會每年舉辦要求結束一黨專政晚會，在國安法下屬危害國安的違法行為，就算沒有疫情問題，警方也不可能再批准如此反共的集會。

盧指，香港進入國安法年代，泛民從政者不可像過往參與支聯會反共活動，又分析指任何人若與支聯會有實質聯繫，如做支聯會會員團體成員，或參與支聯會反共活動，均不符合愛國者標準，不可以參選或者擔任公職。

他又指功能組別中個人票組別和地區直選中10個議席，「可以說是專門為泛民預留的席位」，但泛民必須符合愛國者底線標準，直言泛民過去參與支聯會可既往不咎，但若繼續反共就是「頂風犯案」，負責審查參選人資格的資審會不能視而不見，奉勸泛民不要參加支聯會活動，更指應盡快退出支聯會，「以免斷送政治前途，到時悔之晚矣！」

鄒幸彤：不會改變綱領

支聯會副主席鄒幸彤回應查詢時指，近日已不斷傳出風聲指支聯會或會違國安法，其手法同樣是以吹風叫泛民自行選擇離開或解散支聯會，認為泛民應思量如何回應，「係咪要俾佢哋（中共）嚇一嚇，搞到自亂陣腳呢？各人要自己諗」。至於盧文中提及泛民要與支聯會切割，鄒認為切割與否或成為日後泛民主派能否參選的條件，「而家要你離開支聯會，遲啲又唔知要做啲咩」，亦反映現時參選是並沒意義。

鄒強調，支聯會不會改變結束一黨專政為主要綱領，「都係『稻草人』嚟，佢哋（中共）要搞嘅實搵到理由，今日唔畀你講『結束一黨專政』，下一日（可能會）唔畀你講「『爭取民主』，唔通每一次都要去避咩？」