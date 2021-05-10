【本報訊】香港婦聯調查發現多達56%受訪者不願意生育，是2014年開展調查以來第二高。91%人指育兒經濟壓力大是影響生育意欲的原因，房屋短缺問題嚴重和工作繁忙亦分別佔88%及87%。婦聯促請政府全面落實家庭友善政策，包括五天工作周、彈性工作時間及僱主託兒服務等，並建議增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候。

香港婦聯4月下旬訪問1,254名成年香港居民，了解他們的生育意願，發現56%受訪者表示不願意生育，較2019年上次調查時的58%微跌兩個百分點，是2014年開展調查以來第二高，而2018年、2019年及2021年連續三次調查的不願生育比例均高於一半。

91%受訪者認為最影響生育意願主因是「育兒經濟壓力大」，較2019年的86.5%大增5.02個百分點；88%人認同是因「房屋問題，生活空間不足」所致，比例亦高於2019年的86.7%，第三大主因則是「工作繁忙而沒有時間和精力照顧小朋友」，有87%受訪者認同，比2019年的81.6%高出5.4個百分點。

按年齡劃分的生育意欲則相若，20至29歲、30至39歲及40至49歲各自願意生育比例分別為47%、44%及45%。

團體促落實家庭友善政策

提供誘因方面，52.3%受訪者認為政府應優先安排公屋或居屋予育有子女的家庭，佔數最多，其次為提供育嬰或兒童學習津貼和實施家庭友善政策，分別有49.4%及47.9%人支持。

婦聯促請政府全面落實家庭友善政策，包括五天工作周、彈性工作時間及僱主託兒服務等。針對房屋問題，婦聯建議增建公營房屋，讓育有子女家庭優先輪候，以及向首次置業市民提供免息及低息置業貸款。對於去年落實的14周產假政策，婦聯建議將產假薪酬由平均五分四工資提升至全薪。