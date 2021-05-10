【本報訊】首宗國安法案件下月23日在高等法院開審，律政司司長早前引用國安法第46條，指示案件由三位法官取代陪審團審訊。被告唐英傑質疑律政司未有解釋決定理據，申請司法覆核，昨在高院聆訊。申請方強調，陪審團審訊是《基本法》保障的憲法權利，律政司有責任解釋為何採用陪審團會令審訊不公，不能因陪審團行事可能不合心意就不採用。律政司一方不同意陪審團審訊是基本權利，強調律政司有權決定審訊模式，毋須解釋，《基本法》訂明檢控決定不受干涉。

國安法指定法官李運騰需時考慮判決，預計下星期中頒判詞。李官並非首次處理唐英傑的法律爭議，他早前曾處理唐的保釋申請，被終審法院裁定錯誤詮釋國安法保釋條文。

戴啟思：屬憲法權利

唐英傑被控去年7月1日駕駛電單車撞警察，並展示「光復香港 時代革命」旗幟，成為首位國安法被告。案件於高院審理，原定須安排陪審團審理，惟今年2月律政司引用國安法第46條發出證書指示案件不採用陪審團。證書列出兩個理由，包括保護陪審員和家人的人身安全，及由陪審團審理會令司法公正有受損風險，不過未有仔細解釋理據。

代表唐的資深大律師戴啟思昨陳詞指，陪審團制度是世界各地普通法制度的特色，亦是180年來香港法律體制一部份，《基本法》第86條列明保留香港原有陪審制度，更是將高院案件由陪審團審訊提升為憲法權利。他列舉陪審團制度的優點，包括令法律符合平民觀念，抵擋壓迫性法律，保護法官獨立性等，陪審團亦有「特權」判處被告無罪而毋須解釋。

戴啟思表明不挑戰國安法第46條違憲，但認為若律政司決定移除陪審團審訊的法律保障，應解釋理由或事先通知辯方，給辯方回應機會。他指律政司不能只說改用三位法官審理仍會有公平審訊，而是要解釋為何用陪審團審訊會不公平；亦不能因為陪審團行事可能不符合律政司司長心意，就不採用陪審團。

《基本法》第63條訂明律政司主管檢察工作不受任何干涉，法庭案例說明只有特殊情況才可司法覆核，例如律政司惡意或聽從政治指示行事。戴啟思指採用陪審團與否不屬於不受干涉的範圍，被告人雖然不能挑戰律政司起訴他的決定，但有權覆核案件程序事項。

律政司立場相反，認為國安法第46條的決定權，受《基本法》第63條保障不受干涉。代表律政司的資深大律師孫靖乾昨指，有關審訊模式的決定，一如律政司決定控不控告某人或在哪級法院審理，司法覆核門檻非常高，不能以本案引用的程序不當之類一般理據挑戰；律政司司長沒有責任交代不用陪審團的理據，如同毋須解釋不檢控某人的理由。

律政司：無責任交代

對於唐英傑一方強調陪審團審訊是憲法權利，孫靖乾指終院案例曾明言香港沒有「獲陪審團審訊的權利」，故不能形容引用國安法第46條是剝奪基本權利。他續說《基本法》訂明保留陪審制度不代表必須保持不變，只代表不能有重大改變甚至面目全非，國安法針對少數危害國安罪行的陪審團制度設下例外規定不牴觸《基本法》。

孫靖乾也強調，國安法第46條用詞是強制性質，「凡」律政司司長發出證書，審訊就「應當」改由三位法官審理，毋須解釋理由，與《裁判官條例》中律政司決定轉介案件到區院審理的條文同理。惟李官指出，國安法地位較高，不能用解讀本地法例的方法分析，要結合國安法其他條文和《基本法》詮釋。

李官又指國安法是新法律，須關注第46條本身行文，有否要求律政司司長在特定條件下動用，繼而有交代理據的責任。孫靖乾指第46條列出三個發出證書的理由，例如保護國家秘密和陪審員安全，但並非窮盡所有條件，律政司司長可考慮一切因素，加上決定不受隨意干涉，故司長沒有責任交代理由。

案件編號：HCAL473/21

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