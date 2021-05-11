承接政府大額合約卻頻生事故的中資化驗所華大基因，再次出錯。該公司日前錯誤輸入14名接受衞生署檢測市民的電話號碼，結果他們收到並不屬於自己身份證號碼及樣本編號的短訊。華大就事件致歉，並首度披露正進行「架構重整」，已知會政府暫時減低檢測量。據政府物流署招標公告，衞生署今年3月批出一份1.63億元「肥約」給華大。政府僅按合約發出警告信了事，如同之前數次事故一樣，沒提及暫停或終止合約。

華大自削檢測量 傳媒查詢才講詳情

食物及衞生局表示，14名市民上周四（6日）在衞生署圓洲角胸肺科診所遞交深喉唾液樣本，由華大基因負責化驗。華大在輸入及上載他們的陰性檢測結果時，出現人為錯誤，部份短訊傳送至錯誤的電話號碼，或沒被發送。華大已覆核檢測結果、修正登記資料及重發短訊。

華大基因承認，有人在輸入涉事市民的電話號碼時出錯，所以他們收到含有錯誤樣本編號和身份證頭4位數字的短訊。華大已檢視輸入資料的流程及改善。

華大又首度披露，公司正進行架構重整，並已向政府表達，在不影響檢測工作及質量的前提下，會「暫時」減低檢測量，直至檢討工作完成。但根據食衞局所述，僅就今次事件向華大發警告信，及繼續暫停其流動採樣服務。換言之，華大在公眾不知情下，自行進一步減少檢測量。據悉，今次亦是華大基因主動向政府表示減少檢測量，以檢討整個檢測流程及工序。

華大頻出事 政府從未罰停

《蘋果》翻查政府物流署已批准訂立的合約公告，衞生署今年3月4日向華大基因批出一份價值1.63億元的合約，華大須向衞生署公共衞生化驗服務處提供COVID-19的化驗服務，數量為96萬個，平均每份樣本索價170元。今次涉事樣本由衞生署診所收集，相信有關事故由上述合約規管。除華大，衞生署同月也批出相同項目、價值1.61億元的合約給Prenetics，平均每份樣本價錢168元，未知華大減少了的檢測量，是否由Prenetics填補。《蘋果》正向衞生署查詢，華大自行降低檢測量，會否違約。

不過，一如之前華大涉及的事故，政府沒有暫停對方所有的檢測或化驗服務，僅指日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮各承辦商的整體服務表現，包括其資訊管理方面的表現，「盡力確保有關情況不再發生」。

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