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【送暖高牆】

極權不斷將有理想的人推進監獄，牆外人或許鼓勵︰苦難令人成長。但被困斗室、每日經歷煎熬終究是牆內人。你們的每個決定，港人都會理解，永誌不忘一切元凶都是極權。

有年長讀者說，同路人參與了一場山野馬拉松，高山低谷，路長崎嶇，但只要跑下去，才能完成挑戰。岑敖暉幾天前曾說，不相信此刻苦難是毫無意義。讀者以《聖經》麥子故事作喻，泥土裏的黑暗，終會有生命的出路。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

跑下去

之鋒︰

你好。

請不要見怪我這位陌生伯伯直呼你的名字。我倆非親非故，只是有幸多次在遊行及街站中相遇，不但未曾深入認識，甚至未曾互道姓名，但總算是同道，並且同樣希望香港能變成更重視人民聲音的社會。

打從認識你和香港眾志一班年輕人的名字開始，便覺得你們是一班出類拔萃的年輕人，是改善香港的力量，更是香港未來的希望！雖然，今天香港已變長毛梁國雄口中的大監獄，你我分別只是牆裏及牆外，大家仍要為自身的理念而堅持。到今天，伯伯依然看到不少人於牆外堅持理念，而自己亦每日蘋果，日常更盡可能按理念去消費。我亦深信你會在強權面前堅持心中所信，不會因壓迫而意志消沉，但伯伯得提醒你還要好好保重身體。作為一位堅持了十多年的馬拉松愛好者，我深深體會到恒常運動鍛煉對健康的重要。平常多拉筋和慢跑不單能強化心肺功能及防止肌肉流失，心情更會因運動時體內產生胺多酚而感到愉快。

如今，香港一眾同路人已參與了一場超級山野馬拉松，路途又長又崎嶇，不知要跑經多少山頭，付出多少汗水才能到達終點。但可以肯定的是，只要能跑下去，才可完成這次艱苦的挑戰！

伯伯

路雖長

我是一個中年姨姨，有一個兒子，不過佢在加拿大讀書，好關心香港社會。每次我一個人遊行，都會關心身邊小朋友，希望用我這年紀頂住班狗。雖然我付出不多，希望你哋唔好放棄，我仔仔在加拿大都有繼續聲援香港，希望可以盡力幫大家。

你哋冇做錯，好好在這段日子好好裝備自己，將來還有很長的路要走。

有需要姨姨幫手，請出聲，你們真勇敢，付出代價實在太多，我希望為你們出一分力，你們加油不要放棄，你們真勇敢，在這惡劣環境下還勇敢站出來，真的需要很大勇氣，亦很佩服你們為了自由民主，面對這些大人都害怕的pk Popo ，你們真的很勇敢，如果有需要幫忙，我樂意幫助，希望你們出來會看到光明。感謝你們。

愛你們的姨姨