政府計劃在暑假正式推出5,000元消費券欲振興本地經濟，惟至今只公佈4間協助發放的支付工具營辦商，其餘條款細則仍未落實，但表明會為消費券設限，包括限制套現及只可用於本地消費，卻無阻市民討論如何物盡其用。《蘋果》綜合現有資訊，發現以零售退貨和經扣賬卡或預付卡網購兩個方法，最有機會突破消費限制。而現時4個支付工具均可免費登記，有公司更提供近百元迎新禮券。

總金額達360億元的消費券計劃，最快在暑假推出，不過政府一早已放風，欲堵塞套現及海外消費渠道，現時正與4間指定支付工具營辦商八達通、拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay商討細則。《蘋果》按現時公開資訊及網民討論，發現有兩個情境或有機會突破限制。

情境一：退貨退款直入電子銀包？

不少零售商戶尤其是服裝鞋履，均有提供指定日期內無條件退貨的條款，只要顧客將完好無污損的商品交還店舖，即可獲得退款，一般是按照付款方式退還，例如購買時以信用卡付款，退款會變成信用卡的信用額；但據不少有退貨經驗的人士表示，有部份商戶會選擇即時退回現金。

由於消費券與綁定市民指定的支付工具，若以消費券購物後，退貨時所退還的金額將會直接存入支付工具的電子銀包，而普遍用戶都會將電子銀包與銀行賬戶聯繫，要匯出結餘套現只需要按幾個掣即可完成。

不過拍住賞在早前記者會中表示，會增設消費券專用賬戶，意味退貨時所得到的款項，有機會以消費券的方式退還，而政府亦指出消費券或會分期發放，並需要在指定限期內使用。換言之市民如在該消費券有效日期後退貨，例如在8月31日使用8月的消費券，然後在9月1日或以後退貨，所退回的消費券或有機會作廢。

情境二：扣賬預付卡支付海外網購？

4款支付工具均針對本地及中國市場，但八達通及拍住賞同時設有虛擬扣賬卡，採用MasterCard及銀聯系統方便用戶網購，連接電子銀包直接以餘額簽賬，理論上可以支付全球任何一間接受信用卡付款的商戶。若這個消費方式在推出消費券後維持不變，即等於可用消費券作海外網購，不受本地消費限制。

就上述兩種情境，財庫局回覆時重申，消費券不可以作個人對個人轉賬或海外消費，亦不可以兌現，目前正與儲值支付工具營辦商商討可行方案。

開戶須提供手提號碼 AlipayHK有98元迎新禮券

根據計劃簡介，政府將設立中央登記系統，讓市民進行登記及核實身份，登記時需要提供姓名、身份證等基本個人資料，以及可收取電話短訊的本地流動電話號碼，同時選定收取消費券的儲值支付工具及其賬號。

雖然中央系統未推出，但4個支付工具就隨時可以登記。其中拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay只需要以手提電話號碼即可免費註冊，完成後即可以於便利店等用現金儲值及付款；八達通電子銀包除電話號碼外，另外需要用電郵認證登記，如需要連接銀行戶口或轉數快為電子銀包儲值，則需要提交香港身份證作進階認證；拍住賞則只要求有效證件即可。

迎新獎賞就以AlipayHK最慷慨，有70元可用於各大商戶的禮券及8元易乘碼禮券，若有朋友推薦開戶可享有額外20元禮券；WeChat Pay開戶後亦可獲得20元電子現金券。至於八達通及拍住賞就不設迎新獎賞。

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