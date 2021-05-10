【本報訊】前年7月28日上環爆發警民衝突，23人被指參與暴動受審。其中12名被告在上周聆訊尾聲時申請換官，質疑主審法官陳仲衡過早排除辯方辯護理由，又挖苦嘲諷辯方大狀，及批評大狀拖延案件，令大狀看似違反專業操守等等。陳官昨裁決指不認為他對控辯雙方表露不同態度，並強調審訊時對事不對人，沒有對辯方不公，拒絕換官。

法官陳仲衡裁決指，會以思想公正及知情旁觀者的角度考慮申請，又指本案涉及公帑，有效利用法庭時間資源是管理案件的重要一環。陳官透露，另一宗長達50日的社運案6月上旬將在同一法院開審，本案部份辯方大狀及控方代表亦須出席該聆訊。陳官稱早在預審時已表明對辯方提出的爭議抱開放態度，從沒表示控方就暴動的舉證已足夠，沒過早否定辯方抗辯理由。

控方佔逾六成審訊時間

陳官亦指，控方在過去連日審訊時使用65.2%的時間，辯方則佔用34.8％，惟控方有舉證責任，辯方則沒有此職責，故這數據對申請幫助不大。

至於申請方質疑陳官聆訊時的切入點，及和辯方大狀溝通時可改善用字，陳官認為大狀盤問期間重複提問，有些問題更與案無關，他介入盤問只是進行案件管理，履行職責，實屬無可厚非，強調從沒限制辯方盤問。

陳官又自言對事不對人，不認為他曾攻擊大狀，例如辯方大狀盤問證人時重複證人供詞，做法會拖延聆訊，當他發現證人沒回應辯方盤問的聚焦點，更會提醒證人。陳官強調，盤問令聆訊延長，與大狀為自身利益而蓄意拖延案件、違反專業守則，兩者屬兩碼子事。

陳官亦否認他對控辯雙方的態度極端不同，並舉例指聆訊期間有辯方大狀盤問證人時，一度打算引用影片旁白為證據，他便提醒大狀此為傳聞證供，暫停聆訊。陳官又指，當控方向另一名證人提問時出現同一情況，他亦以相同手法處理，自言對控辯雙方的處理手法基本一樣。

陳官更指，他准許部份被告求醫、參加公開試或出席家人葬禮，亦准大狀出席其他聆訊，不認為他介入辯方盤問會構成偏見，亦不認為會對辯方不公，決定駁回換官的申請。控方今繼續傳召透過觀看影片來認出部份被告的警員作供。

案件編號：DCCC871/19