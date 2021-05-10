【本報訊】政府強制全港外傭檢測，截至前日有近34萬人已交測試樣本，惟至今只找出4宗確診個案，陽性比率0.0012%，比去年全民檢測的0.002%陽性率更低。按社區檢測中心自費檢測收費240元計算，估計外傭強檢成本開支達8,160萬元，即平均2,000萬元揪出一宗陽性個案。

以34萬人已檢測、找出4人確診計算，外傭強制檢測的陽性比率為0.0012%，數字比去年全民檢測的0.002%陽性率更低。比對政府早前要求強檢的指定群組，去年的士司機群組檢測陽性率為0.006%，截至今年4 月的安老院舍員工檢測陽性率則為0.004%，外傭強制檢測陽性比率明顯更低。負責檢測的承辦商早前表示，今日應會完成所有檢測工作。亞洲移居人士聯盟發言人Sring表示，數字反映要求外傭強檢並不公平，批評政府在作決定前沒有科學根據，亦沒有考慮只限定外傭群組強檢或會造成歧視。

本港疫情漸穩，昨新增四宗確診，均為輸入個案，連續第三日無本地個案。四名患者均為外傭，三人印尼來港，另一人從印度抵港，全部未帶有變種病毒，另有少於五宗初步確診個案。

七宗針後不適送院

港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，由於部份變種病毒患者潛伏期可長達21日，而且變種病毒傳播性較高，認為未來數天要繼續密切監察。政府專家顧問許樹昌指出，未有迹象顯示變種病毒流入社區後引起大爆發，形容「好好彩」，相信是由於仍有社交距離措施，和佩帶口罩有關。

昨日再多34,700人接種COVID-19疫苗，累計689,300人已打齊兩針。前日有七宗打針後不適送院個案，其中四人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，涉及症狀包括暈眩、心悸、昏厥、上腹部痛及短暫暈眩。另外，安老院和殘疾人士院舍昨起放寬探訪安排，安老服務協會主席陳志育表示，未來兩星期絕大部分探訪時段已滿額。