前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。研訊主任庭上讀出梁凌杰父母及胞妹的口供，指梁凌杰生前並無情緒或欠債問題，也沒有透露生活不愉快或尋死念頭。事發當晚，梁母接到警員來電，獲知兒子正身處律敦治醫院，遂問：「我個仔有冇事，係咪犯咗事？」對方僅回覆謂：「唔方便話你聽，但係佢而家情緒好激動。」父母及胞妹趕往醫院，終得知梁凌杰的死訊。

根據梁凌杰胞妹梁凱怡於2018年8月27日到中區警署錄取的口供內容，透露與哥哥年紀雖相差八年，惟關係一直很好，相處融洽，甚至連梁凌杰與童軍朋友燒烤、露營及團拜活動，胞妹也有份參與，而全家人每年也會一起旅行。胞妹又指哥哥並無透露生活不愉快，亦無尋死念頭。而據她所知，哥哥也無情緒或欠債問題。

梁凌杰經搶救後一度恢復心跳惟最終不治

事發當晚，任職教練的胞妹梁凱怡正於上環參加飲宴，中途接到母親電話，引述有人指「哥哥情緒好唔穩定」，著她到律敦治醫治了解哥哥發生何事。胞妹到達急症室後，有警員告知她謂哥哥「喺金鐘跌咗落嚟」。當時她反問：「（哥哥）仲喺唔喺度？」對方回應謂：「已經唔喺度。」對方又指梁凌杰留下遺書及身後事意願書。

胞妹其後得知哥哥墮下後心臟曾停頓，身上有多處傷勢，經搶救後一度恢復心跳，惟最終不治。胞妹自言當時感到驚訝及傷心，情緒亦很波動。她續指，父母隨後到達醫院得悉事件感到十分傷心，其間父親更因感到不適，要安排進行簡單身體檢查。

有警員在醫院內向胞妹查問，其間她因情緒波動，故只記得曾表示哥哥與父母同住，沒有小朋友。另外，胞妹在錄取口供時表示，未發現哥哥最近有異常行為，又指去世原因要待死因庭判決後才知道。

梁母稱兒子從沒提及生活不愉快或尋死念頭

另外，根據梁凌杰父親梁勝及母親彭蕙霞的證人供詞，梁凌杰中學時就讀香港管理專業協會羅桂祥中學，畢業後在天主教崇德英文書院夜校重讀中五，後來升讀廣州暨南大學銜接基礎課程，惟大學三年級時輟學投身社會。他的首份工作是馬會兼職，後來轉到AEON擔任文職，之後的工作一直與金融相關。

梁母形容，梁凌杰與父母及妹妹與姐姐相處融洽，彼此常常溝通，不過鮮有提及時事，話題多圍繞生活瑣碎事或吃喝玩樂，一家人亦不時一起旅遊。

她表示，兒子從沒向他提及生活不愉快或有尋死念頭，而且梁的身體頗健康，沒有情緒或債務問題。她又形容，梁為人孝順率直，樂於助人，經常做義工探訪老人家，又會陪家人回鄉探親。

梁父則指兒子與家人關係良好，雖然常常因工事忙，但二人不時通電話，假日時又會相約飲茶。他形容梁為人孝順、不計較、有正義感，例如放假時為了讓父母多休息，會主動先到茶樓排隊，清眀重陽又會到長洲與和合石等不同地方拜祭祖先。據他所知，梁並無情緒或欠債問題。

警員來電僅稱梁凌杰身處醫院情緒激動

事發當晚9時，梁母下班後與朋友在元朗晚膳，其後步行至巴士站期間接到警員來電，獲知兒子正身處律敦治醫院。梁母問：「我個仔有冇事，係咪犯咗事？」對方回覆謂：「唔方便話你聽，但係佢而家情緒好激動。」

梁母馬上致電在家休息的梁父，相約一起前往醫院，又打給正在上環信德中心參加飲宴的幼女先到醫院了解情況。二人乘搭巴士到達上環，途中梁母收到幼女來電，著二人快點到醫院，故他們馬上轉乘的士。

幼女到達醫院後，致電父母著他們盡快到醫院，又查詢的士車牌，並叫二人不要從正門出入。他們到埗後，有社工問二人是否梁的父母，並帶他們到會客室。當時幼女已到埗，梁母心急如焚地問及兒子的情況，惟幼女僅稱要等醫生交代。

未幾醫生到達會客室，告知他們指梁凌杰在太古廣場4樓「跌咗落嚟」，經搶救後不治。梁母頓時晴天霹靂及感到傷心，故對之後發生的事記憶模糊。後來有朋友到來陪伴，侍醫生離開後不久便獲安排看兒子的遺體。一家人於凌晨約4時回家。

梁父及梁母亦表示，她事後得知兒子曾在AIA買了一份人壽保險。

是日研訊結束。庭上預告未來幾日會傳召保安、消防員及談判人員等作供。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）