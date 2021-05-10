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早幾日有外媒報道指特首林鄭月娥話離開香港嘅都係逃犯，雖然特首辦澄清林鄭唔係咁意思，但已被網民瘋傳，而工聯會最近都畀人搵返佢哋fb一張宣傳相，原本係力撐「愛國者治港」可以「讓我們走得更遠」，但就畀網民話其實語帶雙關，可以睇成叫人離開香港，仲有網民發現個設計疑似抄人。

廣告人揶揄低級亂抄

其實呢張係工聯會3月8日fb出嘅一張相，相入面係一架行緊嘅貨輪，寫住「愛國者治港」、「讓我們走得更遠」，但有網民發現「走得更遠」呢句真係可圈可點，係咪暗示有好多人移民走呢？咁都未算，有網友就搵到，原來張圖同汽油公司Shell一本刊物入面，一張貨櫃船嘅相九成九相似，只係工聯會張相好似調光咗，其餘細節幾乎一樣，難免又令網民質疑係咪「搬船過紙」！

呢單嘢好快變成關公災難，廣告人畢明就喺fb恥笑工聯會，「廣告嚟講，明眼人一睇，就知咩係抄。有啲低級亂抄，連行外人都一睇就捉姦在床」，佢仲解釋Shell嘅廣告用呢隻貨櫃船係有意思，因為呢隻貨輪係用二衝程循環系統，佢哋用咗Shell嘅Alexia燃油，而Shell正正係用嚟宣傳佢哋公司嘅環保策略，但工聯會用貨輪宣傳又係代表乜呢？佢仲揶揄係宣傳「咁多貨櫃治港，走私、定着草呢？愛國者移民服務？」

李八方