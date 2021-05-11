警務處處長鄧炳強今日（11 日）離開灣仔區議會前，被傳媒問到民間人權陣線涉嫌違反《社團條例》一事，指民陣未有提供警方按法例要求詢問的資料，警方正與律政署研究下一步行動，不排除會有執法行動。對於有記者質疑警方過往為何一直與民陣開會，是否一直以來與「非法社團」合作？鄧未有正面回應，

對警方會否對六四集會批出「不反對通知書」，鄧指因防疫規定或隨時間更改，警方在比較接近時間，會按公安條例和防疫規定考慮。至於叫「結束一黨專政」口號會否違法，鄧亦無明確回答，只稱會考慮口號內容、叫口號的場合和動機、其他人的反應等。

大批警場外佈防 撐警團體舉牌集會

鄧今午進入灣仔區議會會議室時，先向因參加「民主派初選」遭以《國安法》起訴、現獲准保釋的灣仔區議會主席楊雪盈「合十」打招呼，再與楊交換卡片。區議員李永財、邱汶珊、張嘉莉則在會前報到後、鄧炳強進場前離席。

鄧炳強在會上提到，由2019年6月至今年3月，警方就反修例運動共拘捕10,250人，逾2,500人遭檢控，其中1,200多人已完成司法程序，約8成人要承擔法律後果。有295人被判監，包括有17人因暴動罪被判囚3年多至5年半，8人涉及汽油彈案件而被判囚30個星期至4年，5人涉組織或參與未經批准集結被判囚8至18個月，至今刑期最長則一名男子涉及藏有1公斤土製炸藥被判囚12年。

鄧又指，今年首季共錄得14,779宗罪案，與去年同期減少10%。大部份罪案類別均錄得下跌，但勒索、刑事恐嚇、非禮、嚴重毒品和嚴重賭博等案件則有所上升。

會上絕大部份區議員關注區內民生問題，例如廢棄電單車、街頭推銷、交通問題，亦有涉及動物罪案，未出現過往鄧炳強與區議員唇槍舌劍的情況。而在會議場地修頓中心外，則有十數名支持警隊的團體和人士，包括香港政研會、同心護港等，在警方安排下每4人膠帶區域內集會。

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