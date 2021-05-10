建築圖則彷彿是一紙冷冰冰的「起樓」說明書，但它也可以是充滿溫度的藝術品。建築署技術主任是繪圖技術演變的歷史見證人，80年代需手繪圖則，動輒花逾星期去完成一張圖紙，一不小心繪錯「食雞髀」更要小心翼翼擦去錯處，再用指甲修補，一紙圖則可媲美一幅畫作；90年代建築署引入電腦繪圖，數年前更推行建築信息模擬技術，龐大項目如北大嶼山臨時醫院，其圖則可經手機審視，迅即作改動，建築署署長何永賢直言科技令圖則少了人的味道，卻為建築帶來更多可能性。

何永賢去年底出任建築署署長，90年代加入政府任建築師的她，亦曾經歷手繪圖的「痛苦」年代。她形容技術主任對建築物落成甚為重要，不少複雜而精密的圖則均出自他們手筆，其貢獻卻往往被忽視。

屬建築物「幕後功臣」之一的首席技術主任（建築）陳國豐稱，一幢建築物動輒涉及過百甚至數百張圖則，他們與建築師溝通後，將設計構思繪在牛油紙上、曬成菲林，再出圖紙，成為建築地盤的「說明書」。他形容80年代的手繪圖則如同繪畫，「幾有靈性，每個人都有自己嘅風格，有人用鉛筆，有人用針筆，有人兩者兼用」，笑言舊日手繪圖即使不看圖紙上的簽名，也能認出是何人手筆。

陳坦言，昔日最「痛苦」是要改錯處，如使用針筆繪圖時不小心會將油墨化開，「化到好似雞髀狀，我哋叫做食雞髀，一食就慘啦」。他稱改錯時要將擦圖片放在出錯的地方，再以擦膠機擦掉，若擦至牛油紙起「毛粒」則需以指甲修補。

曾經歷手繪圖年代的何永賢認為最困難是繪畫圓形或弧形建築，估計80年代落成的太空館及尖沙嘴文化中心均屬最複雜的成品之一，「文化中心係拋物線，個curve（曲線）仲有變化，每個section（部份）高高低低都唔同，應該相當複雜。」

技術主任（建築）蔡長發稱，90年代建築署引入電腦繪圖（俗稱CAD圖），不但繪製更方便，精準度提高，改圖亦更快捷；2018年署方引入建築信息模擬技術（BIM），利用電腦繪圖後可製成三維圖則，「可以做好多分析，如模擬日照、落雨情況，甚至有冇西斜，有需要可加遮陽設施。」他稱新科技下更設虛擬實境（VR）技術，讓用家能「走進」建築物感受建成後狀況。若對比不同年代的繪圖歷程，署方稱過去繪畫一張標準學校圖則，「主圖則嚟講，一張大約（需時）一星期」，但若以電腦繪圖則約2天可繪成。

何永賢亦稱BIM技術大大縮短建築前期工序，包括能在4個月內完工北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）工程。她稱當晚一接獲消息，「手機已即時收到醫院嘅三維圖，透過手機傾好圖則，如果畫圖紙，要隔幾日先做到決定。」疫情下，當局一周7天、24小時趕工，高峯期有多達4,000工人在地盤進行工程，終在4個月內完成項目。她坦言，若以同規模的醫院計算，即使有BIM技術亦需約4年才能完工，若用手繪圖則更多花1年繪圖。

回顧建築署成立35年來的繪圖轉變，何形容手繪圖則有「人的味道」，更具質感。陳國豐亦直言轉變時有不捨的感覺，「始終手繪圖則有自己作品嘅感覺。」但何稱手繪圖某程度上局限了創作，「以前同事較少出品圓形或弧形嘅建築物，講笑咁話，玩自己咩，出個圓形圖實畫到死」，計算樓宇計面積等亦特別困難，但透過電腦繪圖技術就「㩒一個掣就計到」。她稱現在不少建築均更具靈活性，如狀似半圓形的東區文化廣場，「無BIM好難畫，而家建築物嘅線條的確令人耳目一新。」

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