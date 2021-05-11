前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭昨首日就事件召開研訊，惟審了半天，因有陪審員聲稱不諳廣東話，不能明白庭上證供，死因裁判官高偉雄決定解散陪審團，今早重新抽選，最終選出三女二男陪審團。其中一名女陪審員向法庭申報，指丈夫是警務人員。裁判官警告她不可與丈夫談論案件，亦要承諾會不偏不倚地處理今次死因研訊。該女陪審員聞言表示「可以」。

死因裁判官高偉雄早前曾呼籲梁凌杰的父母聯絡法庭，但法庭至今仍未能聯絡兩人，聆訊將在梁的家人缺席下進行。死因研訊主任為大律師葉志康，警方則由大律師熊健民代表，至於消防處代表則是大律師陳碧琪。

裁判官高偉雄今特別關注被抽中的陪審員有否言語不通的問題。

另外，一名男陪審員向法庭表示自己有幽閉恐懼症，不適宜在法庭環境內審訊。他獲豁免擔任陪審員，但須向法庭補交醫生證明。法庭其後再補抽一名陪審員。

案件正式開審，研訊主任讀出警員8543關耀輝供詞。

關隸屬鑑證科攝影課，駐守港島行動及水警組。他在2019年6月19日的證人口供中，自言於「2019年5月29日」到金鐘道88號太古廣場L4樓層的案發現場，拍攝32張現場遺下物品及環境相片，並於6月19日將相片送交案件主管。

研訊主任再讀出關耀輝新一份供詞。該供詞寫於昨天，關自言於早前供詞中輸入錯誤日期，並更正指拍攝的日期應為「2019年6月15日」。

【案件編號：CCDI481/19】

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