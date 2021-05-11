早前出現變種病毒個案的映灣園第11座，居民獲准在上周六提早離開檢疫中心，但有住戶今早接受電台節目訪問，表示到昨日下午才獲安排離開檢疫中心，批評安排十分混亂。

長期病父一人回家無人照顧

映灣園住戶何先生在一個電台節目表示，他和家人上周六已收到陰性檢測結果，但只有長期病患的父親收到終止檢疫文件，可先行回家，惟回家後始知家人尚未獲准離營，致老父一度無人照顧，最終黃先生於昨午3時出營，為最後一批離營人士。

何先生指，在等候離開的兩日期間，民安隊曾表示人手不足，要安排他們分批離開。至翌日早上有人拍門，更反問「點解呢度仲有人」，溝通後又表示要等衞生署文件；到他返抵住所後，民安隊仍發出短訊，指要等候衛生署指示，他批評「荒謬，文件已喺我手上，我已返到屋企，好想問究竟你哋點對接？」認為各方溝通不足。他曾向特首辦、申訴專員公署等政府部門求助，但回覆只稱跟進中，批評安排十分混亂。他又說，飲食方面已不揀擇，但坦言檢疫期間亦有肚瀉，家人也中招。

資訊混亂無人解釋 居民自救

而原本可在星期日離開檢疫中心的荃灣荃威花園R座住戶，在昨日黃昏才獲安排回家，住戶黃先生接受港台節目訪問時批評安排非常混亂。黃指與母親周日早上收到陰性檢測結果，其他住戶陸續離開後他仍未獲安排，他當晚致電檢疫中心熱線，工作人員回覆指「冇資料，撤離名單冇你名」，衞生署熱線亦無人接聽，坦言感到非常徬徨，「冇人解釋到畀我聽咩事」。

最終黃先生昨日早上向區議員求助後，傍晚6時許方接獲衞生署人員電話確認，批評安排超級混亂，人手不足可理解，但至少發短訊通知發生甚麼事，「唔係自救，今日仲喺檢疫中心瞓緊覺。」

區議員：當局至今未交代

荃灣區議員趙恩來在電台節目表示，早前被送往檢疫的荃灣荃威花園R座居民，現已全數回家，他形容政府安排混亂，令約20戶要在前晚深夜才抵達家門，有兩戶要到昨晚才能回家。趙指估計民政署為居民登記時，資料不完備至問題出現，又質疑當局解釋要為部份居民重覆檢測的說法，他透露有滯留居民反映，最後一次採樣時間與其他居民一樣，收到短訊通知檢測結果的時間亦相若。趙恩來表示，曾嘗試聯絡不同政府部門要求解釋為何部份居民要較遲離開檢疫中心，但至今無收到任何回覆。

東區區議會康怡區議員魏志豪則指，因出現變種病毒個案而一度要全棟檢疫的康怡花園N2座，最後4名大廈保安已在凌晨離開檢疫中心，相信所有居民已經回家。他以災難形容今次檢疫安排，認為由入營至離營，可以出錯的地方全部出錯。魏表示，早前收到滯留居民求助，曾向衛生署及民政事務處查詢，但當局未有安排專責部門跟進，而衛生署人員亦未能提供所需資料。

他又指，居民要在確診患者離開大廈後第7日做強制檢測，惟居民一直都不知道如何計算日子，直至管理處昨日傍晚收到通知，才知道要在今日做強制檢測。

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