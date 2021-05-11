警務處處長鄧炳強繼上月連日不點名批評《蘋果》後，今日（11日）趁出席灣仔區區議會時，再次抨擊《蘋果》，指涉奧斯卡頒獎禮獲獎者感言的報道「生安白造」；提到外國記者會質疑他評論「假新聞」，他指若「假新聞」煽動仇恨、分化社會、挑撥仇恨，便有機會構成罪案，包括涉及國家安全，「咁我唔理都唔得，係要去處理」。

鄧炳強今午出席灣仔區議會後，主動提到「有啲媒體」「生安白造」，包括早前《蘋果》已作澄清和道歉，涉奧斯卡頒獎禮獲獎者感言的報道，以及引述美國社交媒體研究公司的報道，稱要由外國記者會和香港記者協會判斷是否「假新聞」。

鄧又重提，食衞局不滿《蘋果》將「疫苗氣泡」政策與「信用系統」掛鈎，是「誤導性報道」；又引述湯家驊批評《蘋果》用「送中」形容前年的「修例」，屬「污名化行為」。他反問：「究竟呢個媒體係咪想煽動仇恨、分裂社會、製造矛盾呢？相信大家心中都有答案。」

稱若「假新聞」煽動仇恨 「咁我唔理都唔得」

他又回應外國記者會對他評論「假新聞」的質疑，稱若「假新聞」煽動仇恨、分化社會、挑撥仇恨，便有機會構成罪案，包括涉及國家安全，「咁我唔理都唔得，係要去處理」。

他指，香港目前未有「假新聞」相關法例，亦未有就「假新聞」作出定義，但重申社會應進一步討論「假新聞」會否危害國家安全，稱「相信真理會越辯越明」。

他又稱，不介意有人對他就國安議題發言的批評，但引述有人質疑批評者是「外國勢力代理人」。

稱非針對某一媒體 「我有方法搵到證據證明你犯法」

鄧炳強強調，任何人無論用任何身份，背後有多強勢力，包括外國勢力，只要犯罪，包括違反《國安法》、想危害國家安全，「我都會搵證據，將你拘捕、將你檢控」。

有記者詢問鄧炳強，是否已掌握《蘋果》違反《國安法》的證據，甚至會取締《蘋果》，鄧稱自己非特別針對某一媒體，重申任何人犯法，不論背景、身份，「我就有方法搵到證據證明你犯法」，只能在家等被拘捕。

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