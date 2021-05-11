政府宣佈全港學校可於5月24日起恢復全校半日面授課堂，學界對此表示歡迎。中學界稱將於6月開始考校內試，認為可全校回校將令安排「簡單好多」。早前面對退學潮的幼教界認為這有助業界「求生」，惟擔心學校爆上呼吸道感染情況，估計部份學校未必安排全校同時回校。

冀放寬試後活動助學生身心發展

中學校長會主席連鎮邦表示，隨中學文憑試（DSE）最後一科將於5月20日考完，變相令中學更有空間全面復課，對當局安排表示歡迎。復活節假期後全校可有三分之二學生回校，連指現時中學已可安排4級同時回校，加上中六級已正在備考文憑試，實際上「只係差一級」，各學校都會靈活調配，盡量讓各級學生有回校上課機會。

連鎮邦續指，6月開始各中學開始考校內試，學校都正在編排考試時間表，若全校可同時回校應考，會令安排「簡單好多」，認為今天是恰當的公佈時間，好讓學校有時間安排和通知家長。連補充，現時學生的興趣班等都要改上網課，認為若疫情繼續緩和，期望可放寬讓學生有適量的試後活動，對學生的身心發展有幫助。

幼稚園風險高 業界擬與家長溝通再作安排

幼兒教育人員協會主席甄可安歡迎安排，指幼教界並非全資助，若學生不能上學便會退學，影響學校的學費收入，學校為「求生」一直以不同方法繼續運作，包括安排學生隔日上課，或分時段上課等。甄表示，現時距離放暑假約兩個月，學校要處理學生畢業的安排，教育局早前亦發指引，指學校應盡量避免舉辦畢業禮，如舉辦亦應縮短時間、避免有須脫口罩表演等，若在校內舉辦人數上限是場地容額的七成半，參與的家長或嘉賓亦要登記聯絡資料。

有43間學校爆上呼吸道感染被納入強檢，當中大部份是幼稚園。甄可安指業界擔心數字繼續上升，屆時又要再停課做檢測，故相信即使當局允許全校恢復半日面授，部份學校亦未必會安排全校同時回校，以減低感染風險。甄解釋，小朋友做運動難以全無身體接觸，亦無可能維持1.5米社交距離，加上幼稚園校舍一般較小，很多不是獨立校舍而是開設於商場和屋邨等，不少家長都擔心感染風險，相信學校會與家長溝通後再作安排。

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