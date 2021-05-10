【本報訊】市民前年10月13日抗議政府強推蒙面法，一名案發時年僅17歲的女學生被控當日在牛頭角參與非法集結，早前認罪，還柙至昨日判刑。裁判官鍾明新指，雖然沒證據顯示被告在行動中擔任領導角色或曾使用暴力傷人，但她蒙面隱藏身份並參與堵路，令市民受影響，基於當時社會的動盪情況，判刑須具阻嚇性，惟考慮到被告的年齡及背景，故接納感化官建議，判她入更生中心。

辯方昨求情指，現年18歲被告賴心諾的背景及更生中心報告內容均非常正面，顯示她為人乖巧及孝順，對犯案感到後悔，事件令她上了人生寶貴一課。被告現只想盡快完成在港學業，將來前赴日本進修產品設計。

報讀東京大學

鍾官判刑時引述報告透露，被告為職業訓練局基礎文憑課程學生，其親友及中學師長撰寫的求情信中均表示，她的背景良好，犯案後已吸取教訓，承諾不會再犯。鍾官認為，案發時有約100人參與集結，人數不少，其間被告蒙面隱藏身份，並與其他人一起用垃圾桶及路牌等雜物堵路，破壞公共設施，並使交通受阻。鍾官考慮到被告的年齡、背景及求情信內容，最終判她入更生中心。

被告原另被控管有非法用途工具、身處非法集結時使用蒙面用品兩罪，指她案發時管有螺絲批並用黑布蒙面，惟控方早前同意撤控。辯方早前求情指，被告被捕後沒自暴自棄，報讀東京大學課程，望能升學及成為產品設計師。

案件編號：KTCC633/20