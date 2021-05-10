【本報訊】短短數天的隔離營生活惹來「疫廈」居民怨聲載道，入住竹篙灣檢疫中心的居民指「開冷氣凍到入骨」、「校溫度隨時聽日變熱風」、「所有房間都塞廁所」等。一日三餐更是災難，居民投訴隔離營膳食「唔係畀人食」，直指營內管理混亂，安排失當。

吃半個飯盒「屙足七次」

入住竹篙灣檢疫中心的荃威花園R座居民蘇先生直言：「屋裏面密封，唔開冷氣佢就滴水，開冷氣又凍到入骨」。他稱與太太要每人蓋兩張被，着齊所有衫，「我太太連羽絨都着埋先頂得順」。他指冷氣的溫度調校非常飄忽，「只有閂同開，半夜三更凍到醒咪閂囉，校溫度隨時聽日變熱風，變咗暖氣」。居民陳先生亦指隔離營地下非常潮濕，長者易跣倒。

康怡N2座居民林先生直斥隔離營的安排差，他一家四口包括兩名分別兩歲及八歲女兒，初時只獲派杯麵，其後才獲發飯盒，但數量次次不同。他入住的隔離營67座，所有房間都塞廁所，由早上要求換房，直至下午才有回應。隔離營的頹飯膳食成為網民熱議，荃威花園R座居民吳太形容膳食「餐餐都係椰菜、紅蘿蔔，早午晚餐都係咁，冇變化，全部都係雞翼」，其丈夫第一晚吃下半個飯盒後屙足七次。腸胃及肝臟專科醫生李玉棠指飯盒宜在製成後一小時內吃掉，否則必須要有良好的運送及貯存方法，逾千人入住隔離營，伙食安排有一定難度，當局對膳食安排「唔夠周詳」。

呼吸系統專科醫生梁子超指，隔離營的食物中毒事件，暴露政府在檢疫中心的軟件管理上無法配合，無論人手甚至食品供應商，人手都未能應付，認為政府可考慮疫廈居民以短期家居隔離或分批隔離代替，亦要加強前線人員及承判商在應付突發情況下的能力。

衞生署表示，檢疫中心場地管理主要由民安隊負責，檢疫人士有需要可向民安隊職員提出，竹篙灣檢疫中心內各檢疫單位的空調，均設冷暖溫度調節功能，檢疫人士可自行調校或向民安隊求助。