去年3月31日正值8.31事件發生七個月，有警員凌晨下班後到城門河跑步，途經行人隧道時發現有人拿著紙張及罐裝物體，牆壁則被噴上「五大訴求，缺一不可」及「抗疫不忘抗爭」黑字。警員及後拘捕一名懷疑涉案的物業管理經理。經理被控刑事損壞及抗拒執行職責的警務人員兩罪，案件今於沙田裁判法院開審。辯方稱經理當時僅是在城門河邊散步，質疑警員「失驚無神」將他推跌，更以膝壓肚及叉頸，令經理不能呼吸。

被告陸昶昇（38歲）被指去年3月31日與三名不知名人士損壞大涌橋路的行人隧道，以及抗拒執行職責的警務人員13455。

警員13455趙偉（譯音）今供稱，去年3月31日下班後，到城門河邊跑步。至凌晨1時許經過大涌橋路某處行人隧道，看見四名年約20至30歲的戴口罩人士，他們有的拿著紙張，有的拿著罐裝物體，隧道牆壁則被噴上「五大訴求，缺一不可」的黑漆字，牆上亦貼滿政治性質的文宣海報。

有人在牆上噴寫「抗疫不忘抗爭」

趙續稱，四人看見他後停止動作並一直望著他。他經過四人後，向城門河方向行走，再在距離隧道10米對開觀察隧道內情況，發現其中一人拿著油漆掃牆，其餘的人則在牆上貼文宣海報，當中一人更在牆上噴寫「抗疫不忘抗爭」。

及後趙突聽到有人大叫：「走呀！」其中三人向第一城方向跑，另一人則向大圍方向跑。趙緊追後者，並大叫：「警察！企喺度！咪走！」對方聞言後，將一個藍色樽丟落城門河。

趙續稱，他追趕約15米後成功捉著被告，當時附近僅得被告一人。他將被告制服在地上並壓著他。當他拿出手機準備報案時，遭被告踢腹三下。他警告被告停止，並且大聲求救，未幾有兩名軍裝同袍及一名便衣警到場。他其後發現自己的右手掌、右肘及右膝擦傷流血，腹部感到很痛。

辯方盤問趙時質疑，他在另一行人隧道內看到有數人打算貼文宣，其實看不到有人噴黑字及髹白油，指他的證供是虛構故事。

被告的環保袋內有文宣及油漆掃

辯方又指，趙追著打算貼文宣的人約300米，而被告當時在沙燕橋附近的城門河濱散步，手上拿著一對3M黑色手套；被告遭趙「失驚無神」推低後沒有掙扎，亦沒有踢趙的腹部，反而是趙用左膝壓著被告膝部，將被告肩膊按落地下，另一手則叉著被告的頸，被告曾向他表示「抖唔到氣」。

對於辯方以上說法，趙一概不同意，但同意自己因一時忘記，沒有在口供紙內提及被告戴有3M手套。辯方指被告僅拿著手套，沒有戴上，趙則答不同意。

警員13557鍾雄清（譯音）則供稱，案發時他在現場進行反行劫巡邏，聽到有人大叫後趕到現場，其後才知悉求救者是同袍。他檢查被告的環保袋，發現袋內有文宣及油漆掃，遂以刑事損壞及襲警兩罪拘捕被告。被告於警誡下表示「冇嘢講」。聆訊下午繼續。

【案件編號：STCC3126/20】

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