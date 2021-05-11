【本報訊】經常現身示威場合的「王婆婆」王鳳瑤被指前年在高等法院襲擊女保安員，案件昨日開審。王婆婆拒絕聘用律師，揚言會堅持「公民抗命」，審訊期間保持緘默，不自辯，不求情，亦不盤問證人。她又形容高院保安與警方是「一個group」，要求成立獨立調查委員會。

控罪指出，被告王鳳瑤（64歲）前年1⽉22⽇在高院地下大堂襲擊胡婉鴻，她被指當日拒絕接受安檢，並且以膊頭及手肘撞向女事主胸口。

王婆婆開審前表示會堅持「公民抗命」，在審訊過程中盡量保持沉默，「無論最後結果係點，都會接受。」王婆婆又自言身體狀況欠佳，記性不好，未能完整閱讀和理解控方提供的文件。

花三小時睇片閱文件「好攰」

裁判官王證瑜了解控辯雙方交接文件的情況後，向王婆婆解釋被告有權在開審前了解控方指控和證據，法庭亦可針對個別特殊情況加以安排，例如安排傳譯員向被告直接讀出聆訊相關文件。

控方指將不會依賴事主醫生報告及高院閉路電視片段。裁判官表示，為確保審訊公平和全面，亦會安排王婆婆觀看及了解控方不依賴的證據。

此外，王婆婆在各方討論期間時表示：「我好想有獨立調查委員會，去查警方同高等法院保安，佢哋係一個group㗎。」王官提醒她要明白是次審訊的性質和目的，「（探討）其他人士或者組別有冇問題或者責任，唔係呢次審訊嘅目的⋯⋯唔係呢個法庭可處理到。」

其後王官稍作休庭，讓王婆婆透過傳譯員理解控方文件，以及觀看時長約一小時的高院閉路電視片段。王婆婆花了約三小時閱讀文件後表示「好攰冇辦法繼續」。案件本月21日續審。

案件編號：ESCC2490/20