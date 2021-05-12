阿布泰國生活百貨創辦人林景楠去年報名參選立法會進出口界別，惟選舉其後取消。林景楠昨入稟高等法院，申請容許其選舉廣告免受選舉法例若干規定並且免受刑罰，有關規定包括顯示印刷人資料和印刷數量、向選舉主任提供選舉廣告文本、提供電子文本供公開查閱等。若違反相關法例，最高可被判處3年監禁及罰款20萬元。案件將於6月28日聆訊。

根據入稟文件，涉事選舉廣告包括400張海報、1萬份傳單及超過70幅橫額和易拉架，於去年7月初印刷，另涉去年3月、6月和7月的多個facebook帖文。林景楠去年亦表態擬參選新界東直選，涉事選舉廣告同時牽涉進出口界和新界東選舉。

申請關乎選舉法例中三個規定。第一是不得發佈沒有顯示印刷人名稱及地址、印刷日期及數量的印刷選舉廣告，同時受《選舉（舞弊及非法行為）條例》第34條和《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》第105條規管。

第二項規定是候選人須備妥有關廣告的電子文本，在選管會的中央平台及候選人平台上供公開查閱，並向選管會提供候選人平台的資料，此規定由《規例》第105條訂明。另一項規定屬於《條例》第34條，任何人如發佈印刷選舉廣告，必須在7天內向選舉主任提供兩份廣告文本。

違反《條例》第34條有關規定者，最高可判監3年和罰款20萬元，而違反《規例》第105條有關規定，則可判監6個月和罰款5,000元。法例同時訂明，若法庭信納不遵守規定是因粗心大意或意外地計算錯誤，或者任何合理因由所致，可下令容許涉事選舉廣告免受有關規定規限，並寬免當事人承受刑罰。

【案件編號：HCMP656/21】

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