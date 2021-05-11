【本報訊】東京奧運距離開幕不足三個月，但能否如期舉行仍屬未知之數，繼大坂直美與莎蓮娜質疑疫潮下舉辦東京奧運後，日本網球男將錦織圭表示情況令人擔憂，一旦選手村爆疫，主辦單位未必有能力處理。

「我不知道他們（東京奧組委）在想甚麼，也不知道他們計劃如何建立氣泡，因奧運不是一個只牽涉100人的賽事。」正出戰意大利公開賽的錦織圭說：「選手村會有1萬人，所以情況不會容易，特別是日本目前的疫情控制並不理想。不僅是日本，大家必須考慮全世界的情況。」

「假如你設置一個有效的氣泡，你或許可以這樣做，當然亦會有危機。假如選手村有100宗，甚至上千宗感染個案會怎樣？」去年曾因染疫而錯過美國公開賽的錦織圭續說：「新型冠狀病毒可以非常輕易地傳播，所以我也贊同大坂直美的說法，應該好好商量，如何可以安全地舉行奧運。」

22萬人聯署促停辦

日本國內也有不少反對奧運聲音。近日有人發起網上請願活動，要求停辦東奧，不足兩日已收逾22萬人簽名。日本律師宇都宮健兒在網上請願平台www.change.org發起簽名活動，要求停辦奧運。他稱現時疫情仍未有任何受控迹象，當局堅持舉辦奧運是罔顧日本人安全。他續指國內醫療壓力巨大之下，日本不可能安全地舉辦奧運，只會令疫情進一步惡化。