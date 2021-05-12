前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續，法庭接續傳召太古廣場保安員作供。保安指當日接報到場，看見身穿黃色長雨衣的男子站在外層工作平台上，背對金鐘道，右手持有一把露出刀鋒的鎅紙刀。陳形容該男子當時狀態緊張但清醒，「企咗喺度半個鐘冇郁過，唔見佢有換姿勢」。他曾向現場工人查問該男子是如何走進地盤，但工人一致表示不知道。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。現場地盤管工今早供稱，當日下午約3時半接獲工人電話，表示有人擅闖4樓地盤範圍並站在棚架上。

太古廣場保安副主任陳鬯賡緊接作供，自言事發當日下午3時15分開始當值。至下午3時50分，他透過通訊機接到太古廣場控制室通知，指有街外人進入工地範圍，獲委派到場協助。

保安勸籲別緊張 黃衣男答應

陳於5分鐘內到達現場，在4樓圍封範圍的右邊入口開門進入工地，趟門並無上鎖。當時工作平台上沒有工人，而圍封範圍內則有約10名工人正如常執拾工具及搬運物料。

此時陳看見一名男子站在外層工作平台上。該男子面向右邊入口，背對金鐘道，身穿黃色長雨衣，戴上口罩和眼鏡，右手持有一把露出刀鋒的鎅紙刀。

陳形容該男子雙手垂低，一直站在原地，望向出口方向，其間沒有動作。陳嘗試跟男子說話謂：「先生，你喺度做咩啊？出返去啦。」惟該男子沒有回應，陳遂通知保安控制室報警。

及後陳再嘗試詢問男子，其身旁背包是否屬他所有，男子點頭回應。其間工作平台下方有工人探頭張望，陳見狀對該男子謂：「佢哋收工㗎咋，唔使緊張。」男子聞言簡短回覆稱：「好。」陳自言在場期間，不見有工人經棚架走上4樓離開工地。

「企咗喺度半個鐘冇郁過，唔見佢有換姿勢」

陳等待警方到場後便離開。在他觀察男子的半小時內，不見他受傷或曾服用藥物。陳形容男子當時狀態緊張但清醒，「企咗喺度半個鐘冇郁過，唔見佢有換姿勢」。他曾向現場工人查問男子是如何走進地盤，但他們一致表示不知道。

陳續指，根據他工作時的觀察，工人開工期間，有時會打開趟門；惟當日他到場時，兩道趟門均關上，只是沒有上鎖。死因研訊主任葉志康大律師追問，地盤是否會在開工時將趟門鎖上、要求工人進出時致電負責人開門，陳則謂「我會覺得好危險囉」，因萬一出現火災會阻礙逃生。

陳又謂，他在4樓時並不知道男子為何要走入平台；直至警員到場後，他走到金鐘道上觀察，並透過傳媒報道，始知男子在棚架外掛了橫額。

另外，陳在陪審員查問下確定，4樓工地外亦屬他們的巡邏範圍，但忘記事發前是否有人巡邏。他又稱，工地內貼有警告標示，禁止行人進入，但沒印象趟門上有否類似警示。

陳在代表警方的大狀盤問下稱，當他到達現場時，地盤管工張耀雄已不在。但他離開前曾跟張溝通，張曾表示不知黃衣人進入工地多久。聆訊繼續。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）