政府表示本月31日起會向特定組別僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，員工接種第一劑疫苗後可豁免定期檢測，否則每2周要做一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

公務員事務局提交立法會的文件指出，政府擴大疫苗接種計劃的涵蓋群組後，所有政府僱員都可以接種疫苗。由本月31日起，政府會為特定組別的前線政府僱員，實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，各局或部門會制訂一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務、與市民有頻繁及密切接觸的人員，或須參與高風險工作的政府僱員。

各局或部門會強烈鼓勵這些員工打針，並容許他們在上班時間接種，以及針後可請假休息。局方於政府總部有設立小型疫苗接種中心，開放予在政總一帶大樓工作的政府僱員及其家人使用。

前線人員在接種第一劑疫苗並提供接種紀錄後，可獲豁免進行定期檢測。因身體狀況不宜接種疫苗或有計劃但尚未接種疫苗者，必須每2周進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

當局表示，去年7月起已為特定群組安排檢測。特定群組檢測計劃涵蓋多個部門，當中前線高風險人員（例如於隔離設施工作人員）或於維持重要基建或服務運作的人員（例如入境事務處青山灣入境事務中心員工）要進行重複檢測；高接觸群組（例如鮮活食品批發市場日常營運人員）則要定期抽樣檢測。

截至今年4月中，政府已為超過30個部門共約12.3萬人次員工檢測。

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