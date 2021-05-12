初心．尋真

Stay True Stay Simple，我們希望與香港人互勉，在逆境中仍然毋忘尋真的初心，聽真相講人話，做個真正的香港人。《蘋果》26年來一直忠於真相，即使傳媒生存越來越難、追尋真相的過程變得非常艱巨，我們亦向自己，向香港人承諾一定會撐到底，以最單純的初心為香港人尋找真相。立即選購

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STAY TRUE STAY SIMPLE

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