【本報訊】警務處長鄧炳強多次揚言立法針對「假新聞」，他昨再次不點名批評《蘋果日報》報道「生安白造」。鄧再以國安法恫嚇，指如「假新聞」煽動仇恨並構成與國安相關的罪案，警方「想唔理都唔得」。記協批評，媒體報道出錯後更正或道歉做法負責任，如警方將問題與「假新聞」甚至國安法扯上關係，是製造白色恐怖，衝擊新聞自由。

舉已致歉錯誤報道為例

鄧昨出席灣仔區議會會議後主動提及就「假新聞」立法，並稱「留意到有個媒體嘅報道生安白造」，如今屆奧斯卡男配角得主丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）支持港示威等。他又引述行政會議成員湯家驊批評，該傳媒以「送中」形容逃犯條例修訂，是抹黑政府及警隊工作。

他指報道充滿誤導，質疑「究竟呢個媒體係咪想煽動仇恨、分裂社會製造矛盾呢」，又斥「將一啲冇發生嘅嘢講成發生咗，是否就係記者協會所講，唔同角度去報道」，要求記協及外國記者會解釋，上述報道是否屬於假新聞。

鄧雖未有指明批評對象，但其所舉例子全與《蘋果日報》相關，而本報已就出錯報道致歉；「送中」字眼亦並非僅本報採用，台灣多間媒體、以至本地報章如《星島日報》等，前年同樣以「反送中」形容示威。

外國記者會主席瑞凱德﹙Keith Richburg﹚早前質疑警方無任何角色打擊「假新聞」，鄧炳強昨回應指，如「假新聞」煽動仇恨，或構成與國家安全有關的罪案，「想唔理都唔得」，社會應討論「假新聞」會否危害國安。

記協主席楊健興指，媒體已就錯誤報道道歉，是負責任做法，如警方屢將問題推至煽動仇恨層面是衝擊新聞自由，「如果話鬧吓政府，（警方）都好隨便講話散播仇恨，都用到國安法嘅話，咁其實係白色恐怖」。民權觀察創辦人沈偉男亦批評，如政府認為傳媒報道有誤應作澄清，而非以「假新聞」質疑傳媒專業，打壓批評政府的傳媒機構。

因應近日盛傳《蘋果日報》將被取締，壹傳媒集團昨召開員工大會，行政總裁張劍虹在會上強調「《蘋果日報》係唔會自己執笠」，會照常報道新聞。若有員工因工作遭控告，即使已離職，公司仍會提供法律支援。