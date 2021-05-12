大埔那打素醫院發生離奇死亡事件。一名患有多種長期病患的79歲男病人，本周一（10日）清晨被病房職員發現心臟停頓，醫護人員隨即為病人急救，其間發現病人咽喉內有紙巾，病人昨日中午離世，院方昨日已將事件向警方報告，並將個案呈報死因裁判官。

曾恢復心跳 惟情況惡化終離世

大埔那打素醫院發言人表示，一名患有多種長期病患的79歲男病人，上周五（7日）入住內科病房治療，病人維生指數一直維持穩定，亦未見出現異常情況。直至本周一清晨4時40分，病房職員發現接駁病人的心臟監察器發出警報聲響，檢查後發現病人心臟停頓，隨即為病人急救，並為病人插喉輸注氧氣。病人恢復心跳。但其後病人情況持續惡化，昨日中午離世。

發言人表示，由於醫護人員在急救期間發現病人咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並會全力配合警方調查。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，亦將有關個案呈報死因裁判官跟進。

發言人指，院方對事件深感難過，並向家屬致以深切慰問。院方已向病人家屬講述事件經過，亦會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

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