傳媒報道國安處處長蔡展鵬光顧無牌按摩店期間遇上警員查牌，現時休假受查。前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，知悉警方已要求蔡展鵬就涉嫌光顧無牌按摩一事休假，並認為警方今次處理方法，「證明執法部門係秉公辦理，法律面對人人平等」，只要有人涉嫌違法，警方也會以一貫手法處理，「我覺得咁做係有助市民對公務員嘅信心」。她又相信，今次警方公開事件，是由於有足夠證據對蔡展鵬進行檢控，「如果係有檢控嘅話呢，事實將會喺法庭公開，所以我哋應該交畀法庭去處理」。

對於警方至今未有交代蔡展鵬事件的具體時間和地點，葉劉淑儀相信，這是因為政府要進行內部調查，並相信警務處處長鄧炳強會就事件接受公眾質詢。被問到蔡展鵬應否就今次事件主動問責下台時，葉劉淑儀指香港在普通法下，有「無罪推定」原則，希望外界現時先不要判定蔡展鵬有罪，並相信警方一定依法調查，如果需進行檢控，會交由法庭處理，「如果係定罪，政府亦一套有行之效嘅處分安排」。

她指出，根據警方一貫程序，如果蔡展鵬涉嫌違法和行為不檢，會先被停職；若蔡被檢控，則會被扣薪；若蔡最終被定罪，則不會獲發薪酬，並遭到解僱、強迫退休或其他紀律處分。

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