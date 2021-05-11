【本報訊】物管經理涉在8.31事件七個月當日凌晨，被休班警發現帶同載有文宣及油漆掃的環保袋到城門河邊一條行人隧道，與同黨在牆噴上「抗疫不忘抗爭」字句，事後逃走期間被指踢休班警腹部。涉案經理昨就刑事損壞及拒捕兩罪受審，自辯稱當時僅拿着手套，原擬為將離職妻子執拾物品，行至河邊時突被休班警以膝壓肚及叉頸，環保袋更是警員插贓嫁禍。

休班警13455趙偉（譯音）供稱去年3月31日凌晨1時打算到城門河邊跑步，經過大涌橋路行人隧道時看見四名男子拿着紙張及罐，牆壁有「五大訴求，缺一不可」的黑字，貼滿文宣海報，一人在牆上噴寫「抗疫不忘抗爭」。及後四人分兩邊逃走，趙說「警察，咪走」，並見被告陸昶昇（38歲）將藍色樽丟落河，其後制服他，當時被告拿着環保袋。趙將被告壓在地上，用手機報警時遭他踢腹，趙求救，警員聞聲趕至，事後趙發現右手掌、右肘及右膝擦傷流血。同袍在環保袋內發現文宣及油漆掃。

指對方從沒表露警員身份

被告自辯稱任職物業管理經理，從事相同工作的妻子擬於去年3月31日離職。他答應妻子在離職前一晚到她位於沙田的公司協助搬運私人物品，並帶同一對3M手套前往。由於手套曾整理花槽，他僅拿着手套。

被告稱當晚妻子未執拾完畢，着他先回家等電話，擬再約時間到其公司，惟因疫情關係，他不想回家及換衫，遂在區內逛逛。他翌日凌晨行至現場，見到身材健碩的趙迎面跑來，趙突推他的肩膊，令他失平衡倒地，未幾趙叉他的頸及用膝頂他腹部，另有警員拿出一個環保袋放在附近地上。被告強調，該環保袋、袋內文宣與油漆掃並不屬於他，又指趙從沒表露警員身份。案件下月4日續審。

案件編號：STCC3126/20