港大學生會2月初曾舉行學生會選舉，唯一候選的一人莊大比數落敗。事隔3個月，再有4人組成新莊參選。候選會長郭永皓稱會低調處理外務，力求向校方釋出善意，為學界「留一口氣，點一盞燈」。

記者 關玉婷

一個四面無窗的房間，加一張散亂地堆放着各種宣傳物資、充電器等雜物的桌子、數張坐下去會發出「吱」一聲的椅子，是4人的臨時基地。「執過㗎喇，本身見唔到枱面。」他們笑道。港大上月底宣佈收回學生會大樓管理權，不再代收會費，郭永皓說聲明發出後的半小時，校方才與他們開會——其實不過是「交代一聲」，他們追問是誰的決定、何時實施等，都得不到答案：「問咩都話，呢個問題（我）答你唔到。」有何打算？「暫時都係business as usual（照常工作）囉。」候選財務秘書麥晉棋說：「敵不動我不動。」

專注處理內務工作 低調處理外務

說是敵，但郭說內閣主張有傾有講：「學校呢個行為（收回大樓）係唔可以接受，係令人憤慨、唔開心，但佢哋同我哋割席，我哋無得同佢完全割席。」他舉例稱學生會舉行活動都需要學校借出場地，認為學生會釋出善意，與校方維持合作關係才是出路。「如果硬碰硬，我哋會係蝕底嘅一方。」

他們自言是「本土主義」，認為香港不應過份依賴中國，應鞏固港人身份認同，但同時又不諱言作風保守，傾向花更多精力在內務工作：「如果幫同學爭取福利、拉近同屬會關係，就可以凝聚更多內部力量，到學校或者香港有咩大事發生時，我哋先有更大力量去反抗。」那即是會做「福利莊」？郭立刻否認：「唔會，一定唔會。」他稱會低調處理外務，如關注本地農業發展、介紹世界各國的民主運動歷史等等「低風險」議題。

希望為學界「留一口氣，點一盞燈」

候選內閣取名「薪燧」，寓意希望為學界「留一口氣，點一盞燈」。選舉月底舉行，左媒《點新聞》日前已發文批評內閣「推廣本土文化」等政綱用字「港獨自白意味濃厚」，又嘲其「引火自焚」。麥晉棋不以為然：「依家講民主自由，都可以俾人話違反《國安法》啦。」4人討論後，覺得還是要保留「本土」一詞。底線在哪？他們守口如瓶，但當記者舉例稱若有日紀念六四、洗刷國殤之柱都被禁，一直冷靜的會長郭永皓忽然來氣：「咁俾佢拉囉。」

「在未來嘅時間諗吓點樣減少依賴（學校）」

「低調處理外務」、「以言論空間換取生存時間」，郭永皓在校園傳媒的鏡頭前如是說，引來的是部份同學的抨擊，「話我哋龜縮囉，仲有一啲個人啲嘅攻擊」，他苦笑，說早已有心理準備：「有同學會期望港大學生會係aggressive啲⋯⋯咁都只能盡力解釋。有同學會覺得我哋應該同學校恥與為伍⋯⋯我會話我哋都想恥與為伍囉，但依家我哋對學校都仲有依賴，要在未來嘅時間諗吓點樣減少依賴。」

內閣的政綱小冊子有厚厚67頁，「外務」佔13頁。在當中有關《國安法》的一欄，稱簡單評論都可能觸犯法律，「希望同學明白當中的難言之隱，並在此朔夜無光之時，攜手與諸並肩前行。」

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