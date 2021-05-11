【本報訊】承印反共報章《大紀元時報》的一間印刷廠上月遭人闖入破壞，該報章當時揚言不會被恫嚇，並堅持報道方針。事隔一個月，該報一名資深女記者昨日於何文田住所外遇襲，她報稱遭一名男子持棍毆打一分鐘，造成雙腿多處瘀傷。遇襲女記者身兼香港法輪功會長，上月底到黃店訪問期間遭人跟蹤，她曾於月初開記招，指摘《大公報》是中共特務，她估計施襲者亦是「中共特務」所為。

遇襲女記者梁珍（49歲），是香港法輪佛學會會長，她在由法輪功創辦的《大紀元時報》任職記者，她估計施襲者是「中共特務」，「用下三流、黑社會手法咁樣恐嚇香港人，係白色恐怖」。作為美國公民的她指出，會向美國領事館反映受襲事件，但「會繼續無畏無懼」。

上月訪問黃店遭跟蹤

梁珍稱，昨早11時半離開何文田牧愛街住所，目睹一輛黑色私家車離開，她步行100米後，有人由私家車衝出及手持壘球棍向她狂扑，「我想避開棍，曾經跪喺地下，打咗十下左右，腳都腫晒，當時我着黑色緊身褲，褲都爛晒」。梁稱不認識兇徒，對方施襲時一言不發。

她續稱「我大叫打人，有人見到。」她指兇徒黑瘦身材，約1.6米高，40至50歲，「佢眼神好兇狠」。

目睹事件的男途人稱，見到馬路對面有男子持木棍步出私家車，隨即有女子大叫「救命啊，畀人打」。男途人行近，遇襲者即駕車離開，「佢係揸平治」，但因遭其他車輛阻擋視線看不到事發經過，「我聽到聲，見到個男人持棍回頭走向私家車」，警方列作「襲擊」案處理，記協強烈譴責襲擊記者的行為，對事件表示憤怒，促警方嚴肅調查早日將兇徒繩之於法。

梁珍指，上月26日到黃店採訪時曾遭不明男子跟蹤，上周六在家附近發現可疑男子，大熱天時包裹全身，並從衣服中跌出木棍。今次遇襲後，她會加強保安或找人陪伴。上月3日，梁珍曾開記者會指《大公報》是中共特務，上月12日，承印《大紀元》印刷廠遭數名男子闖入並砸毀機器。