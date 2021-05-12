前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。案發當日擔任中區警區軍裝巡邏小隊指揮官的督察梁宇熙今午繼續作供，稱當晚9時08分聽到工地內的談判組同事大聲勸喻謂「返返嚟」、「唔好擒出去呀」，梁督察當時估計是黃色雨衣男子爬了出鐵棚外。約10分鐘後，梁督察再聽見工地內有人指黃衣人「跌咗落去」。死因庭明天將傳召三名談判人員作供。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工今早供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

督察梁宇熙下午繼續作供。他憶述當晚在圍封範圍外維持秩序，其間不曾聽見黃衣人發出聲音，亦沒看見他離開工地。直至晚上9時08分，梁督察聽到工地內的談判組同事大聲勸喻謂「返返嚟」、「唔好擒出去呀」，梁督察當時估計是黃衣人爬了出鐵棚外。約10分鐘後，梁督察再聽見工地內有人指黃雨衣人「跌咗落去」，後來談判組人員亦確認該人已墮樓。

其後梁督察在現場搜索，找到黃衣人物品中有一份「綠色殯葬表格」，上面寫有名字「梁凌杰」。梁督察亦在現場找到記事本，上面寫有想自殺的字句。

在死因裁判官高偉雄詢問下，梁督察表示當時曾通知消防設置救生氣墊，但不曾見過氣墊擺放的位置。至於消防只能把氣墊放在行車路上、未能放到行人路一事，梁督察亦表示不知情。

聆訊明天繼續，死因庭將傳召梁督察的上司及三名談判人員作供。

【案件編號：CCDI481/19】

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