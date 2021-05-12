政府今日公佈，上訴庭副庭長林文瀚獲司法人員推薦委員會推薦為終審法院常任法官，得到特首林鄭月娥接納，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條作出有關任命。

曾處理多宗爭議案件

現為上訴庭副庭長的林文瀚，處理過多宗具爭議案件，如前年反修例運動期間，政府引用緊急法制訂《禁止蒙面規例》，遭高等法院裁定違反《基本法》。其後政府上訴，案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚及法官區慶祥審理，最終裁定政府合憲。今年1月，上訴庭推翻原審裁決，裁定新界原居民以私人協約及換地方式買地建屋屬合憲，該丁屋上訴案林文瀚亦有份審理。

特首林鄭月娥今日在政府新聞稿稱，林文瀚主理上訴案件，能力全面，在處理各類民事案件，特別是公法和憲法案件方面，經驗豐富；又指其撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，在聆訊的論述及法庭的判詞當中廣受引用，在督導司法工作改革亦極富經驗。終審法院首席法官張舉能亦發稿指，歡迎特首接納有關推薦任命。

將成第3名終院常任法官

根據《基本法》第90條規定，終審法院法官的任命，須由行政長官徵得立法會同意。政府將會就有關的任命徵求立法會同意。按《香港終審法院條例》第484章，在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、三名常任法官及一名非常任香港法官或一名非常任普通法法官。

現時終審法院有兩名常任法官，分別是李義及霍兆剛，林文瀚將成第三人。林現年59歲，已婚及育有一子女，他於香港大學取得法學士學位及法學專業證書，1984年取得大律師資格，翌年起在港執業，直至2001年加入司法機構，出任區域法院法官，先後於2003年及2012年獲委任為高等法院原訟法庭法官及上訴法庭法官，翌年9月獲委任為上訴法庭副庭長。

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