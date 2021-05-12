全體18萬公務員去年「疫市」凍薪，今年情況如何？薪酬趨勢調查下周出爐，公務員事務局今日先向主要公務員團體交代最新的遞增薪額，平均約1%。有公務員團體指，去年本港經濟受疫情衝擊，在扣除遞增薪額後，薪酬調查結果恐現負數，即有機會減薪，尤以高級公務員為甚。工會希望政府考慮到公務員士氣，「就算冇得加，都唔好減」。

公務員薪俸及服務條件常務委員轄下薪酬研究調查組，每年會向逾百間私人企業發出問卷，了解企業由每年4月2日至翌年4月1日期間給予僱員的平均薪酬調整幅度，包括花紅變化等，從而得出今年高、中及低層僱員的加薪幅度。今年薪酬趨勢調查報告將於下周出爐。

去年薪酬趨勢未涵蓋下半年數據

政府計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪額，再按淨指標調薪。公務員事務局今日向主要公務員團體交代今年的遞增薪額，再創回歸後新高，高、中及低層公務員分別為1.26%、1.35%及2.3%。由於政府前年起已設封頂機制，故今年只需分別扣減1.04%、1.03%及1.16%，跟去年一樣。

雖然去年高、中及低層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為1.68%、1.98%及1.15%，按慣例中低層看齊，但最後政府決定全體公務員凍薪，是2009年以來首次。然而，去年薪酬趨勢調查不涵蓋下半年數據，未能全面反映疫情造成的影響，單是去年12月至今年2月的失業率便一度高達7.2%，是2004年以來新高。

工會促考慮士氣不減薪

高級公務員協會主席李方沖坦言，受疫情衝擊，去年不少公司結業，僱員也要面對凍薪或減薪，故對今年薪酬趨勢結果不樂觀，有機會出現負數，扣除遞增薪額後，若負數較大，更可能要減薪，料高級公務員首當其衝。他解釋，薪酬趨勢調查包括計算僱員花紅等，料私人市場去年發放的花紅金額相對減少，拉低幅度。

李方沖認為，本港經濟今年初逐漸回穩，甚至開始復蘇，希望政府從多方面考慮，包括公務員士氣等因素，不要扣減公務員薪酬，「就算冇得加，都唔好減」。

梁籌庭憂同事「嘈到拆樓」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，去年薪酬趨勢調查錄得高、中及低層公務員薪酬幅度都有微增長，政府卻決定凍薪，拒跟調查結果，故工會已多次向公務員事務局及薪常會反映，因受疫情突發因素影響，應暫停進行有關調查一年，但不獲理會。

梁指，薪酬趨勢調查的數據一直滯後，而本港經濟受疫情的影響，去年下半年逐漸浮現，不難預計今年薪酬趨勢結果會較去年差，扣除遞增薪額後，幾可肯定會現負數。他認為，政府今年應繼續凍薪，不應減薪，「舊年有得加就唔加，如果今年仲要減，點過得到同事嗰關？同事會嘈到拆樓」。

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