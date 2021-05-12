網民前年11月3日在各區商場發起反警暴示威，其間三名女子被指在大埔超級城襲警，阻止警員拘捕示威者。她們否認意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，案件今日開審。聲稱遇襲的警員供稱，當日他制服一名阻止警方進入商場的男子時，遭人群圍毆。惟因當時情況混亂，故他只是「感覺到有人襲擊我」，看不清施襲人數與方式。而他當時穿著護甲，故沒受傷。

三名被告依序為陳美霞（49歲）、鄭玉珍（54歲）及陳君怡（26歲），共同被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，控罪指她們於前年11月3日在大埔超級城C區地下中庭，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員58690郭文廸。

陳另被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，指她意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕而襲擊警員7308。控方透露，首被告於去年3月被捕，其餘兩被告則在案發現場被捕。

證人記不起案發地點

現已升任警長的郭文廸作供時，一度誤稱案發商場為大埔中心；在控方多番追問下，他稱因案發時間久遠，加上他不熟悉大埔區，故不清楚案發商場的名字。

控方要求法庭批准郭閱讀警員記事冊，但辯方反對，指郭已清楚作答。控辯雙方討論期間，裁判官黃國輝表現不耐煩，數度掟筆，最終批准郭閱讀記事冊，惟隨即又厲聲催促謂：「睇完就攞走佢啦！」郭看完後，更正稱案發地點是大埔超級城。

郭續稱，當日他與同袍接報到大埔超級城驅散示威者，惟商場門口被一張木椅「攝住」，門後則有一名男子用手頂著木椅，阻止警員進入。及後警方成功進入商場，男子見狀立即轉身逃走。

警曾稱循麵飽會員卡資料追蹤到首被告 山崎否認

郭上前追捕，並在樓梯口截獲及制服該男子。惟郭隨即被人群包圍及襲擊，有人拉扯他，令他撞到旁邊的扶手鐵欄，令他要揮動警棍自衞。郭又表示，由於當時情況太混亂，僅「感覺到有人襲擊我」，看不清施襲人數及方式。案件下午續審。

翻查報道，據悉早前警方曾聲稱是根據山崎麵飽的會員卡資料，追蹤到首被告的地址，繼而上門拘捕她。惟山崎麵飽否認，指警方曾要求公司提供有關會員資料，但公司沒有回應，而且該會員根本沒有填寫地址。山崎又稱，有關失實指控對公司帶來負面影響，將與法律團隊商討，再作跟進法律行動。

【案件編號：FLCC1570/20】

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