57歲地盤工與內地婦結婚後，涉嫌多次非禮強姦年僅9歲的繼女，並疑逼令繼女在性交期間模仿色情影片女演員叫聲及動作，侵犯更疑持續多年。案件今在高等法院續審，辯方盤問女童X，指她在首次錄影口供中從沒提及遭繼父強迫口交及肛交，若真的有發生，X理應印象很深刻。X則稱「呢啲嘢本身就唔想諗起」，否認在第二次錄影前有人教導過她要說甚麼。

女童X今續透過視像系統接受辯方盤問，辯方指X脾氣不是很好，遇到不喜歡的事情會出聲，亦曾因遇到不喜歡的事，在毫無預告下悄悄離家出走，令母親及被告要周圍找她。辯方亦透露X很喜歡玩手機，母親對此不滿，兩母女曾因這問題吵架，X有出手推撞母親。X亦試過與母親爭吵，鬧至母親將她趕出門口。X全部承認。

起初形容「屙尿嗰度」 後改稱「陰莖」及「陰部」

辯方續指，X有時放學後不會立刻回家，試過沒通知父母便與陌生人打羽毛球。X承認，但稱只發生過一次，當時在住所樓下，「我玩完咪通知（父母）囉」。

X自2017年8月來港定居，辯方指她於2019年就事件報警時，已在香港生活一年半，問她是否適應。現時說話仍有口音的X表示適應得到，但承認來港後才學懂說廣東話，她在內地一向操普通話。

辯方指出，X初次見社工時，以「屙尿嗰度」形容性侵犯涉及的身體部位，第二次錄影則改稱「陰莖」及「陰部」，問她為何會轉變詞彙。X稱「唔知，唔想講」。辯方又指，X稱2019年農曆新年在內地遭被告非禮，她回港後卻並非即時報警，而是在三個多星期後才報警，X同意。

首次錄口供沒有提及播放色情影片一事

另外，辯方再指出，X首次見社工時，未有提及遭被告強迫口交及肛交，亦沒提過被告強姦時會播放色情影片，要到第二次錄影才提出。而她在兩次錄影會面中，均沒提及被告在2019年農曆新年時疑趁X的表姊不為意時，摸X的胸部。X承認口交及肛交均不是由社工引導她說出，是她主動提出，但被問為何第一次錄影時未有提及，X則稱「第一次唔記得」。

辯方質疑若真的發生過口交及肛交，X的印象會十分深刻，X稱「呢啲嘢本身就唔想諗起」，故首次錄影時遺忘了。X又稱忘了是社工抑或警方通知她要作第二次錄影會面，但指第二次錄影前沒人教過她要說些甚麼。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC95/20】

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