本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情逐漸平伏，昨日（11日）僅新增1宗來自印尼的輸入個案，是連續第4日本地零確診。初步確診則少過5宗。同時，有關首宗社區變種病毒的29歲印裔男工程師（第11643號個案）的傳播鏈亦得確認，據悉印裔男的菲籍女友（第11672號個案）的兄長及兄長女友，分別在抗體測試以及核酸測試先後驗出陽性反應，故大致確立出印裔男與另外3名帶變種病毒的菲傭之間的傳播鏈。

灣仔入境事務大樓8樓須再強檢

政府昨晚公佈，對3個地點，包括灣仔金聯商業中心13樓、灣仔入境事務大樓8樓以及荃灣荃威花園座天韻琴行再次需要進行強制檢測，而再有27所學校因出現上呼吸道感染而被納入強制檢測。任何在4月21日曾身處灣仔金聯商業中心13樓或灣仔入境事務大樓8樓超過一小時的人士；4月22日曾身處荃灣荃威花園天韻琴行超過一小時的人士，須於5月14日或之前接受檢測。受檢人士若在5月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

至於27所學校，任何於4月28日至5月11日期間曾身處相關校園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月14日或之前接受檢測。受檢人士若在5月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強 制檢測公告的規定。

5月11日強制檢測公告

屬再次檢測的指明地方

●灣仔軒尼詩道金聯商業中心13樓（4月21日曾身處）

●灣仔入境事務大樓8樓（4月21日曾身處）

●荃灣荃威花園天韻琴行（4月22日曾身處）

學校

●灣仔聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園

●東涌香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心（東涌）

●葵涌香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

●屯門啟思幼稚園（愛琴）

●鴨脷洲右思維國際幼兒園暨幼稚園

●荃灣香港耀能協會石圍角幼兒中心

●屯門路德會呂祥光幼稚園

●深井栢基海韻幼稚園

●旺角香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

●青衣保良局曹金霖夫人幼稚園

●沙田沙田靈光幼兒學校

●大埔協康會雷瑞德夫人中心

●大坑道香港真光中學（幼稚園）

●將軍澳觀塘浸信會彩明幼稚園

●沙田新界婦孺福利會博康邨幼兒學校

●葵涌太陽島英文幼稚園（葵景分校）

●屯門樂善堂張葉茂清幼稚園

●青衣平安福音堂幼稚園（青衣）

●天水圍平安福音堂幼稚園（天水圍）

●沙田平安福音堂幼稚園

●深水埗瑪利諾神父教會學校（小學部）

●荃灣寶血會思源學校

●荃灣路德會聖十架學校

●西灣河韓國國際學校（只包括小學）

●青衣保良局陳溢小學

●觀塘樂華天主教小學

●馬鞍山香港道教聯合會純陽小學

涉及變種病毒本地個案居住大廈強制檢測日期

半山堅尼地道8號

●5月12日

東涌映灣園悅濤軒第11座

●5月11日

●5月18日

尖沙嘴美園大廈

●5月11日

●5月15日

●5月22日

荃灣荃威花園R座

●5月11日

●5月15日

●5月22日

鰂魚涌康怡花園N2座

●5月11日

●5月16日

●5月23日

薄扶林豪峰

●5月11日

●5月16日

●5月23日

柴灣興華（二）邨豐興樓

●5月13日

●5月18日

●5月25日

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

新一輪安老殘疾院舍強檢將展開 員工針後可豁免

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月十日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測；政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（12日）會在大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。而政府表示，準備在未來數個周末增設多個流動採樣站，以便滿足外籍家庭傭工的檢測需求，詳情之後公佈。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月16日）

●天水圍天瑞體育館（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月16日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校（5月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月11日18:20）

11,812宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多7人出院（第11731、11743、11797、11801、11805、11807、11808號個案），共11,503人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

68名確診者仍留醫；2人危殆（第6794、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘64人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情（截至5月9日14:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（9日）新增11宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東2宗、陝西2宗、浙江1宗、四川1宗、雲南1宗，累計確診病例90,769宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,199宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月11日08:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.58億、死亡人數超過329萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,273萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.2萬。印度確診人數超過2,266萬，死亡人數超過24.6萬。巴西確診人數超過1,520萬，死亡人數超過42.3萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國食物及藥物管理局（FDA）周一緊急批准為12至15歲青少年接種輝瑞／BioNTech疫苗，再加快國內疫苗接種進度。FDA署理總監伍德考克（Janet Woodcock）認為是踏出了抗疫重要一步，距離結束疫情恢復正常又近一步。

●英國首相約翰遜周一表示，隨着該國疫情形勢好轉，政府將按照路線圖讓英格蘭地區自17日起進一步解封。

英格蘭地區此前已於3月底開始放寬部分限制。根據英國政府最新公佈的信息，自5月17日起，將戶外聚會人數上限提高到30人，室內聚會限制人數為6人或兩戶家庭；允許包括電影院、劇場、博物館在內的室內文化娛樂設施重新開放，但須做好防護措施；允許餐廳、酒吧、咖啡店等恢復堂食；酒店民宿等可恢復營業。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,741,875 (582,140)

印度 22,662,575 (246,116)

巴⻄ 15,209,990 (423,229)

法國 5,841,586 (106,845)

⼟⽿其 5,044,936 (43,311)

俄羅斯 4,832,959 (111,740)

英國 4,452,935 (127,869)

意⼤利 4,116,287 (123,031)

⻄班牙 3,581,392 (78,895)

德國 3,538,208 (84,907)

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