本港再多2人接種COVID-19疫苗後死亡，累計33人針後亡。惟政府未有在新聞稿披露新增的2宗個案詳情，包括是打中國科興滅活疫苗，還是德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。早前31宗針後亡，多達22人打科興，9人打BioNTech。

此外，上月中2名孕婦接種COVID-19疫苗後流產，政府之後強調一般不會建議孕婦打針，除非已諮詢醫生，或有極高感染風險。但據了解，醫院管理局新一輪滾動數據報告顯示，過去4周累計有9名女士，接種疫苗後流產；另有2名孕婦接種前流產，或顯示接種中心未能辨別該些孕婦。同期也有91人針後中風而入院治療，當中5人死亡。此外，

2孕婦針前流產

《蘋果》獲悉醫管局新一輪滾動數據報告，過去4星期（4月12日至5月9日），公立醫院接獲11名接種疫苗婦女的流產報告，其中9人針後流產、2人針前流產。報告沒有提及婦女接種何款COVID-19疫苗，但根據接種計劃指引，孕婦不應接種科興；接種BioNTech前則應先諮詢醫生意見，或確認有極高感染風險。

上月，衞生署在傳媒追問下，披露2名婦女分別在3月尾及4月初，接種BioNTech疫苗後流產。兩人均是接種疫苗後，驗孕結果呈陽性。食物及衞生局局長陳肇始曾經提醒，一般情況下，懷孕期間接種疫苗並非「常規建議」，提醒所有正在懷孕或哺乳、認為可能懷孕或計劃懷孕的女性，接種BioNTech疫苗前應諮詢醫生意見。

而根據醫管局滾動數據分析，9宗針後流產個案，相對全港15至49歲已打針婦女人口的發生率為0.28，相對同期沒打針的15至49歲婦女人口、背景發生率2.47為低。

累計149人針後中風 其中7死

此外，過去4星期共91名市民接種疫苗後中風，當中5人死亡。值得留意的是，由2月26日疫苗開打以來，共149人針後中風入院，當中7人死亡，換言之61%中風入院及71%中風死亡個案是於過去4星期發生。而2月26日至今，累計26人接種後在公立醫院去世，當中17人（65%）在過去4星期去世。上述所有事件的發生率，都低於背景發生率，顯示從統計數據來看，未有異常。

政府表示，根據醫管局資料，4月5日至5月2日，未有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有53.1宗，而有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有2.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有2.7宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.4宗。根據統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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