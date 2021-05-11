【本報訊】財政司長陳茂波日前宣佈不會以多達5期發放5,000元的電子消費券給市民，並料最快暑假發放首期消費券。民主黨昨日建議政府「加碼」，以一次過發放一萬元電子消費券。該黨又建議，政府應讓60歲以上長者選擇收取現金或實體消費券，同時透過學生資助處，把一萬元惠及18歲以下的香港居民。

建議長者可收現金或實體券

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明指出，疫情拖累香港經濟，多人失業、待業，5,000元的電子消費券根本無法補貼市民生活所需，他相信「加碼」至一萬元才有助市民作額外消費，刺激經濟。政府規定5,000元的電子消費券要透過電子支付平台使用，以達到消費目的，最終只有WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go四間營運商入圍，陳堡明認為，政府應納入較多港人使用的PayMe電子支付平台，方便市民使用。

民主黨福利政策副發言人蘇逸恒指部份長者不懂使用電子科技，甚至沒有智能手機，尤其是獨居長者，批評政府只容許市民透過電子支付使用消費券的做法離地，「有啲『高官』連八達通都唔識用」，卻不懂得體諒長者的需要。他建議政府以上一次派錢時登記的資料，讓60歲以上長者選擇收取現金或實體消費券。

該黨青年政策副發言人曾自鳴表示，18歲以下的香港居民亦是香港一分子，理應享有同等權利，建議政府將一萬元電子消費券涵蓋及一次過發放予18歲以下的香港居民。他促請政府透過學資處發放相當金額予學生，支援本港基層家庭。