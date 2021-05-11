【本報訊】警隊爆出大醜聞，《南華早報》今日凌晨報道，國安處首任處長兼警務處高級助理處長蔡展鵬，被指早前光顧無牌按摩店按摩，其後遇上警方查牌行動，遭同袍發現。

查牌行動揭發

警方高層已得悉事件，並展開紀律調查。據知蔡展鵬月前已接受休假調查。本報正就事件向警方查詢事件，暫未獲回覆。

警方國安處於去年7月1日成立，至今未滿一年，今次是首次有該部門高層捲入醜聞，亦是警隊高層近年被揭發最大醜聞。其實近年前線警員的紀律及操守問題令人關注，今次連警方高層亦捲入醜聞，更令人關注警隊的管理問題。有報道引述指，警方今次是在一項查牌行動中，在一間無牌按摩院發現一名警務人員。

現年約50歲的蔡展鵬1995年加入警隊，最初任職督察，並在前線擔當不同的行動指揮崗位。蔡2014年晉升至高級警司，並在保安部擔任單位指揮官，專責有關保安事務的情報搜集、調查、分析與聯絡工作；至2017年6月，他再獲晉升為總警司，出任保安部副主管。

蔡展鵬2019年1月再獲擢升為警務處助理處長，執掌保安部。他取得社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位。今年2月10日，政府憲報發出「號外公告」，宣佈向七名被美國制裁的警隊高層，包括警務處前處長盧偉聰、現任處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、國家安全處處長蔡展鵬、助理處長（國家安全）簡啟恩和江學禮，以及國安處高級警司李桂華，頒發行政長官公共服務獎狀。