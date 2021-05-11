【本報訊】女咖啡師蕭樂婷前年9月在旺角警署外縱火堵路，上月被裁定兩項縱火罪及一項暴動罪成，被判入獄四年半。一名亦涉相關罪名同案被捕18歲男子，由去年4月開始棄保潛逃，事隔一年警方指他匿藏於秀茂坪安達邨一單位，前日將他拘捕，同日於鰂魚涌一單位拘捕協助匿藏的婦人。

警方指，案中被捕18歲姓曾男子已被控以沒有按照法庭的指定歸押的罪行、縱火及暴動罪，昨在九龍城裁判法院提堂，案件將於下月8日再訊，他現時由懲教署看管；同案被捕62歲姓屈女子被指涉嫌協助罪犯仍被扣查，不排除更多人被捕。

案情透露，前年旺角警署外發生縱火及暴動案，警方調查後控告一名18歲姓曾男子及27歲女子縱火及暴動罪，該18歲男子事後缺席法庭聆訊被法庭通緝。

單位撿衞星電話 或準備偷渡

警方指被捕青年與姓屈婦人透過TG群組介紹認識，又指婦人在幕後主腦指使下，安排公屋單位讓青年匿藏，又提供生活所需。警方已掌握主腦身份，為某社區組織成員，惟該人及其家人均已離港。

警方相信青年匿藏涉案單位三至四個月，並在單位內發現一批個人物品，如電子錢包預付卡、少量現金，更有一部可運作衞星電話，不排除該男子準備偷渡，利用衞星電話聯絡對頭人。另外，被捕婦人居住的鰂魚涌單位是其私人物業，警方懷疑她違反公屋租約已通知房署。

示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，事後女咖啡師蕭樂婷在現場附近一輛私家車遇截查，在背囊內搜出雷射筆。

現年27歲的蕭樂婷，上月被裁定兩項縱火罪及一項暴動罪成，判囚四年半。當日散庭後，女被告男友大叫「好快過，我哋出嚟結婚！」被告含淚點頭回應，場面感人。