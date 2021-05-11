【本報訊】梁凌杰的死因研訊在其家人缺席下進行。案件早於今年2月進行研訊前檢討時，梁凌杰的父母已沒到庭出席聆訊，死因裁判官高偉雄曾呼籲兩人聯絡法庭，但至今仍未有消息。死因研訊主任昨在庭上讀出警長及入境事務主任的證供，顯示梁凌杰的家人早於2019年8月，即跟警方錄取口供兩天後離港。

中區警署雜項調查隊警長王思良根據警員在事發現場撿取一份梁凌杰在2013年後簽署的保險合約，得知梁的住址。本案研訊前檢討當日，他得知梁凌杰的家屬缺席研訊，遂派員到其住址調查，及後發現該住址已在2019年12月改租予吳姓男子。王遂聯絡業主查詢。業主確定她在2010年10月將單位租予梁氏一家，至2019年8月退租。

指梁為人孝順樂於助人

至於高級入境事務主任董天陽，其職責為備存香港出入境紀錄，以及檢索已採集及儲存在入境事務處電腦系統的出入境紀錄。董翻查紀錄，顯示梁凌杰的父母及胞妹已在2019年8月29日早上9時許，先後經香港機場e道系統離境，紀錄沒有顯示目的地。三人其後再無任何出入香港境內的紀錄。

死因研訊主任昨在庭上讀出梁凌杰雙親及胞妹在2019年8月27日到中區警署錄取的口供內容，梁的胞妹梁凱怡透露與哥哥的年紀雖然相差八年，惟關係一直很好，相處融洽，甚至連梁凌杰與朋友的聚會，胞妹也有份參與，而全家人每年也會一起旅遊。另外，梁凌杰的父親梁勝及母親彭蕙霞的證人供詞，均有提到兒子與家人的關係良好，為人孝順及樂於助人；梁母又指兒子與家人彼此常常溝通，不過鮮有提及時事，話題多圍繞生活瑣碎事或吃喝玩樂。

案件編號：CCDI481/19