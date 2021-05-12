今年3月全線結業、並已遭債主申請清盤的UA戲院院線，位於九龍灣MegaBox商場的分店被指欠租逾一年，昨被業主入稟高等法院追租收舖。入稟狀透露，UA涉拖欠金額高達近1,128萬元。

原告MegaBox Development Company Limited是涉案企業廣場第五期業主，被告為娛藝院線有限公司（U A Cinema Circuit Limited）。

入稟狀指，被告由去年2月至今年3月持續欠交每月基本租金、基於票房收入計算後額外徵收的「營業額租金」、管理費、冷氣及冷卻用水費用、推廣徵費、商場11樓部份位置及告示版佔用費、商場外牆的大型廣告牌佔用費，以及代業主向政府繳交的差餉及地租等，金額逾1,127.8萬元。

原告今年3月發律師信追收費用無果，其後入稟高院提出將被告公司清盤。入稟狀續指，被告持續欠租已違反租約規定，構成不當佔用場地，就此另外申索損害賠償及要求被告將場地交吉。

【案件編號：HCA726/21、HCCW99/21】

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