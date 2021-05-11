成晚起身夜尿頻不少人或會認為自己腎虛，中醫師表示，臨床上間中都有年輕病人因瞓得差及有夜尿問題，怕自己腎虛而求診的個案。當中不少人因經濟問題或工作壓力沉重，導致難以入睡及常夜尿，多數屬心脾兩虛或肝鬱氣結證型，而並非腎虛。建議平日多運動放鬆身心、飲用安眠茶、按壓穴位及睡前避免飲太多水等多管齊下，有助改善失眠及夜尿問題。

香港防癆會梁仲清中醫診所註冊中醫師朱穎詩表示，夜尿問題一般以老人家為主，通常與腎虛有關，而進行手術之後或婦女產後，身體變得虛弱，都會有腎氣不足致夜尿多的問題，部份人是夜尿次數及尿量多，例如一晚要起身去廁所2至3次。

臨床上間中都有20多至30多歲的年輕人，欲調理身體而求醫，細問下都有「夜尿多、夜晚瞓唔到」或「夜晚有尿意但排唔到」問題。部份病人曾上網搜尋關於夜尿的資訊，因懷疑自己腎虛、腎虧遂求醫，也有男病人有老婆一起陪診，因為有容易夜尿、感到疲勞等症狀，擔心腎虛出事欲睇中醫調理。

病人經診治後，通常會發現並非有腎虛問題，而是心脾兩虛或肝鬱氣結等證型。例如因為疫情持續，面對失業、裁員等問題，導致有經濟壓力及難以入睡；或公司裁員後人手減少，工作量增加及變得辛苦。另有求診的大學生擔心畢業後會失業，逐漸受到失眠困擾。曾有任職教師的女病人，因疫情期間的教學模式轉變，包括改為上網課，之後又復課，令工作變得繁複沉重及壓力大，情緒受到影響；也有病人因為與家人政見不同，經常爭吵，在家未能心平氣和，導致晚上不能安睡。種種因素帶來的憂慮、唔開心及壓力都可形成上述兩種證型。

心脾兩虛人士，一般思慮過多、難以入眠，並容易感到疲倦、心跳快、容易頭暈、面色黃或蒼白，甚至有貧血問題。至於有肝鬱氣結問題的人，普遍失眠多夢、容易胸脅脹痛、感到口苦、胃口差，女性可能容易有月經失調問題。一旦肝鬱化火，更會有生痱滋及喉嚨痛等熱象。治療方面，針對心脾兩虛的治療方案為健脾養心及安神，使用中藥如酸棗仁、遠志及石菖蒲等。至於肝鬱氣結會以疏肝解鬱為主，例如會用到的中藥包括合歡皮、柴胡及鬱金。

朱建議有失眠、夜尿多問題的病人，平日要多運動，不但對身體的氣血運行有益，都對放鬆身心有幫助。睡前可進行拉筋、練習瑜伽，或聆聽喜歡的柔和音樂，讓心境平和，幫助入睡。容易有夜尿問題的人，睡前2至4小時，減少飲太多水，也不要在晚餐時飲咖啡、濃茶或酒精等容易利尿的飲品。對於腎陽虛的人（容易夜尿多、腰膝痠軟及怕凍症狀），可於睡前熱水浸腳，透過溫暖全身、溫通經絡都有改善作用。另外，睡前按壓以下2個穴位，有安神及養心功效，宜順時針及逆時針各按揉30秒。

●「內關穴」位於腕橫紋對上2吋正中點

●「神門穴」位於尾指延伸至手掌根部末端凹陷處

推介肝鬱氣結人士飲用「疏肝解鬱茶」，材料有玫瑰花、枸杞及紅棗，有助疏肝解鬱，焗陳皮水飲用則可健脾及理氣。至於心脾兩虛人士不妨採用紅棗、甘草、浮小麥為材料的「養心安神茶」，有健脾養心及安神功效。平日都可多用百合、蓮子、茯苓、淮山、白朮等煲湯，對健脾養心有益。

睡前穴位按壓

推介茶療

疏肝解鬱茶

功效：疏肝解鬱

適合人士：肝鬱氣結人士

材料：玫瑰花10粒、枸杞9克及紅棗2至3粒

做法：將材料以500毫升熱水焗10分鐘

養心安神茶

功效：健脾養心、安神

適合人士：心脾兩虛人士

材料：紅棗5粒、甘草6克、浮小麥30克

做法：材料及1公升水用大火煲滾後，轉細火再煲15分鐘

資料來源：註冊中醫師朱穎詩

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