警方前年11月圍堵理工大學，大批市民在附近區域聚集，試圖營救被困校園的抗爭者。一名產品設計師在紅磡失足被捕，被控參與暴動。被告今自辯稱是理大舊生，當日看見有校長和議員到場勸退留守學生，遂一心到場見證連日衝突後的和解場面，卻在理大外圍遭群眾誤以為是警員，一直尾隨，令他不安。其後他被逃跑群眾撞跌手機，搜尋之際遭警方拘捕。控方質疑他當時在中大攻讀項士，卻沒有在中大發生同樣事件時現身；被告解釋謂，對令他培養產品設計興趣的理大有特別感情。

被告雷爍鏗（29歲）庭上作供透露，本身是理工大學產品工程及市場學學士學位一級榮譽畢業生，案發時在中大半工讀碩士課程，任職產品工程師，2019年曾將發明的內窺鏡產品向中國內地申請專利。

波子給家中貓兒玩 索帶用作維修窗花

前年11月18日，他放工回家晚飯後，從電視看到有中學校長和議員到理大勸退並帶學生離開，心想連日來衝突膠著狀態或有化解之機；作為舊生，對培育他在產品工程方面興趣的理大有感情，故欲親身到場見證。

他匆匆將以備不時之需的護目鏡、生理鹽水和防毒面罩等物放進平日與弟弟共用行山的背包，隨即起行，乘港鐵到理大附近的何文田站，再步行至佛光街天橋徘徊，見橋下漆咸道方向位置有警民衝突，警察發射催淚彈及橡膠子彈。他形容當時感覺場面與自己有一段距離，「仍未知驚」，遂繼續在橋上觀察，待現場回復平靜，人流漸散，他便到附近公園休息。

被告續稱，當他打開背包拿出常備的可樂飲下時，發現袋內有一袋未開封的26粒波子以及一包索帶，事後才從胞弟口中得知，相關物品是胞弟放入背包中，波子是給家中貓兒玩，索帶則是用作整修窗花。他當時整理後拿出護目鏡、防毒面罩和手袖戴上，因怕沾染警方已發射的催淚煙殘留物會引起不適或出疹。

手機遭示威者撞跌 搜尋時被捕

被告欲繼續尋路靠近理大，步行至佛光街往馬頭圍道交界之際，卻遭多名示威者誤以為他是便衣警，要對他搜身。被告說當時肩上背包帶扣綁有紅色反光環，為消除對方疑慮，將之摘下棄掉。擾釀一輪後，他應要求將上衣束入褲頭後，但仍未獲信任，有人一直尾隨他。

被告心感不安，但仍回頭再找路接近理大。他在差館里看到天橋上有強光照射，意識到是警方，遂拿出手機查找去路。此時他突然聽到槍聲，一群示威者在他前面逃跑，被告的手機被撞跌地上，不知掉在何處，他蹲下搜尋時軍靴聲驟至，回頭已見一班警員衝前，他遂下意識起跑，惟跑了10米後失足倒下。

他自言當時遭警員跪頸、踩胸、踩下體，眼鏡被壓碎，又被反鎖雙手。他不知警方如何脫去他的手袖，亦不知何解手袖會沾上微量易燃物。

被告坦言對中大沒特別感覺 「畀錢就可以讀嘅課程」

他又稱，案發時身處現場，但並無參與任何示威、暴動或非法集結，亦絕無意使用背包內波子放在地上阻擋警方推進，也不會用索帶綑綁鐵欄。

控方盤問時指被告要作見證，毋須親身到場。被告重申當晚見理大連日衝突有機會化解，新聞亦見有學生家長在校外等候，「相信畫面係大家都想見到」。他擔心當刻場面未被鏡頭捕捉到，又拍被傳媒渲染，遂欲親往現場見證。

控方質疑他當時正於中大攻讀碩士，何以在中大發生同類事件時沒有到場。被告解釋因為理大學士課程是以學生貸款攻讀，而且理大培養出他對產品設計的興趣，相對中大「畀錢就可以讀嘅課程」，被告對中大「沒有特別感覺」。被告作供完畢，控辯雙方本周五結案陳詞。

【案件編號：DCCC434/20】

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