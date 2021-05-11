【本報訊】不斷犯錯但繼續獲得政府合約的華大基因再次出錯。該公司日前錯誤輸入14名接受衞生署檢測市民的電話號碼，以致他們收到不屬於自己身份證號碼及樣本編號的短訊。政府僅依慣例稱已按合約向華大發出警告信，並責成華大基因跟進事件；而華大基因首度披露正進行架構重整，已知會政府暫時減低檢測量。立場新聞引述消息指，華大將暫停檢疫酒店的檢測，及減少處理衞生署的深喉唾液樣本，但具體檢測量有待商討。

食衞局昨日表示，14名市民上周四（6日）在衞生署圓洲角胸肺科診所遞交深喉唾液樣本，由華大基因負責化驗。華大輸入及上載他們的陰性檢測結果時，出現人為錯誤，部份短訊傳送至錯誤的電話號碼，或沒被發送。華大已覆核檢測結果、修正登記資料及重發短訊。當局指當中不涉及陽性個案，亦與檢測準確性無關。

稱正重整架構 暫減化驗量

華大基因連番出錯，今年2月便被發現有16宗假陽性個案，惟無礙華大基因繼續承接政府合約。本報翻查政府物流署已批准合約公告，衞生署今年3月4日再向華大基因批出一份價值1.63億元的合約，華大基因需向衞生署公共衞生化驗服務處提供COVID-19化驗服務，數量為96萬個，平均每份樣本索價170元。而華大基因近期更涉及四宗檢疫酒店「走漏」帶變種病毒的病人事件，以致病毒流入社區。有批評指華大基因人手問題致出事。

華大基因昨日承認有人輸入涉事市民的電話號碼時出錯，已檢視輸入資料的流程及改善。華大首度披露已向政府表達在不影響檢測工作及質景的前提下，會減低檢測量，直至檢討工作完成。據悉，華大基因將暫停檢疫酒店的檢測工作，並減少處理衞生署的深喉唾液樣本，但具體檢測量有待商討。

政府稱已按現行合約向華大發出警告信，責成華大嚴肅跟進，特別是審視現時輸入及上載結果的工作流程。政府會繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。

民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，華大基因至少五次出錯，惟政府僅發警告信及暫停流動檢測服務，明顯阻嚇力不足，認為政府應予以嚴懲，考慮罰款甚至中止合約。