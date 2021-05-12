【2021年6月5日】全港賣旗日

工業傷亡權益會 需要您支持！

每當有嚴重的職業意外發生，工業傷亡權益會都第一時間作出反應，同事趕去醫院、意外現場或公眾殮房，嘗試接觸家屬，提供協助。疫情下，該會仍未敢怠慢，透過去信醫院、警署、網上呼籲等各種方法尋找家屬，希望幫得一個得一個。

面對突如其來的惡耗，摯親必定感到萬分悲痛、徬徨。該會陪伴家屬同行，幫助家屬面對難關，在黑暗中送上一點光明。這是該會的使命，40年來不曾改變！

工業傷亡權益會只有十多位職員，但卻承載着整個香港職場意外死、傷、病者的個案；職業安全的推廣；職業傷病者的再就業服務；政策倡議及各類大小活動。

該會資源並不充裕，固定的資助並不能解決大部分的支出，該會仍需每年透過籌款維持服務。相隔兩年，該會再次得到機會，6月5日是工業傷亡權益會的全港賣旗日，不論成為該會的賣旗義工，或直接捐助，該會很需要你的支持，萬分感謝！

義工報名或捐款詳情：

www.ariav.org.hk/flagday

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工業傷亡權益會

地址：香港九龍藍田啟田道71號

藍田（西區）社區中心二樓

電話：23665965

傳真：22436446

Whatsapp短訊／Wechat微信：94144993（只限訊息，不會接聽）

電郵：info@ariav.org.hk

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以上內容由「蘋果日報慈善基金」轉載。