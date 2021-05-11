【本報訊】示威者前年9月5日到旺角警署外抗議，其間一名17歲的中度智障巴基斯坦裔男生將燃燒中的膠袋置於警署大閘上，又搖晃附近一組交通燈，後被拍下往夾公仔。區域法院法官李俊文昨判刑時接納辯方求情，指本案情況特殊，被告患過度活躍症及腦癎症，且智商猶如9至10歲小孩，分辨是非能力弱，惟本性天真單純，最終判他入更生中心。李官坦言「已經喺我能力之上、法律容許之下盡量輕判」，判刑後特別叮囑被告勿再犯案，「好好珍惜（機會），之後好好生活」。被告表示明白，並鞠躬致意。

現年19歲被告Hamaad Mahmood早前承認企圖縱火及企圖刑事損壞兩罪，李官判刑時透露，被告於2018年輟學，犯案時無業。他自小有過度活躍症及癲癇症，智商僅有47，屬中度智障，不但影響是非判斷能力，更遭社會排擠，造成心理問題，並較易受人影響。

李官指縱火案一般判囚數以年計，但本案情節及被告背景均有特殊之處，不應當作一般縱火案處理。李官續指，企圖縱火罪沒有罔顧他人生命的元素，而本案案情屬同類案件中最輕微，被告在眾多警員目擊下將燃燒中的膠袋放在警署大閘外，但火種隨即被警員撲滅，沒有造成任何損壞，直言被告所為「莫講對公眾安全無礙，對財物造成的損失亦微不足道」。

官嘆天真單純

此外，李官認為被告的家庭狀況值得同情，加上其判斷力確實受智商及情緒問題影響。李官特別指出，被告犯案後立即到附近玩「夾公仔」遊戲，過程被閉路電視拍下，令警員可在短時間內將他拘捕。被告被捕時拿着公仔，李官認為「其天真單純可見一斑」。

李官指控罪嚴重，雖然被告的個人情況在法理上並非減刑理由，但在情理上是有力的求情理由，可減輕罪責，最終判他入更生中心。李官又向被告強調縱火屬嚴重罪行，一般須判監數年，又說：「我已經喺我能力之上、法律容許之下盡量輕判」，叮囑他日後要守規矩及聽話。

辯方求情指，相信入住更生中心較適合被告，因控罪雖然嚴重，但案情偏向惡作劇。辯方指被告搖晃交通燈是出於發脾氣及吵鬧成份居多，而他將燃燒中的膠袋放在警署大閘外，只是企圖損毁死物，並非為了傷人。辯方又指被告猶如小朋友，本性善良單純，但脾氣暴躁且心智不成熟，需成年人監督。惟被告出身基層，父母為口奔馳致疏於管教，以致疏於管教令他在一時衝動下犯案，事後已後悔，並承諾日後不再參與示威活動。

案件編號：DCCC500/20