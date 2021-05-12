網傳一段疑似涉及三名男警的不雅短片，警方前日在元朗拘捕兩男，並撿獲多件疑似警察裝備，包括像真度甚高的警員制服。其中一名無業男因涉管有虛假委任證，被控一項管有虛假文書罪，今被解往屯門法院應訊。案件押後至7月7日，等候警方調查涉案警察制服如何從網上購得，以及手銬或伸縮棍的檢驗結果等，其間被告須還押監房候訊。

無業被告周哲（45歲）被控管有虛假文書罪，控罪指他於本月10日在元朗八鄉粉錦公路下輋村住所管有一張假的警察委任證，意圖由被告或他人藉使用虛假委任證，誘使他人接受為真文書，以致對他人不利。

控方今表示，被告暫時毋須答辯，押後至7月7日再訊，等候警方繼續調查。署理主任裁判官張潔宜拒絕被告的保釋申請，被告須還押監房候訊。

警方昨召開記者會，指警方前日於元朗區一個單位內拘捕兩名分別40及45歲的同居男子，其中一人報稱無業，另一人任職保險業，懷疑二人有份參與製作或發佈涉案影片，其中一人更是片中人。

警方又指搜屋期間發現一批硬盤，內有逾4,000條不雅影片，涉及警察制服的片段達雙位數，當中包括早前於網上流傳的片段，調查發現該片段早於2012年拍攝。警方指，所有片中人均非警務人員，相信是因性癖好而拍攝，警方仍在追查其他涉案人士下落。

警方另在單位內撿獲多件疑似警察制服及裝備等證物，包括手銬、模型槍、伸縮警棍、通訊機等，更有偽造委任證，懷疑被捕人士從網購等不同途經取得，當中制服像真度甚高，警方正追查真偽，不排除是失物。

【案件編號：TMCC852/21】

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