【本報訊】本報早前連環揭發香港童軍總會在疫情下舉行大型聚會，觸發總會高層請辭明志以示不滿，民政署事後更高調到場調查。本報獲悉，香港女童軍總會上周日同樣在總部舉辦總監移交儀式，多達80人出席，警務處處長鄧炳強亦以名譽副會長身份到場。經過童軍總會的風波，女童軍今次活動明顯收緊防疫安排，不但將部份出席者分流至其他房間觀看視像直播，連茶點亦以禮盒盛載予賓客「打包」帶走。

香港女童軍總會總監李周美枝的任期近日屆滿，該會按傳統在上周日（5月9日）舉辦「特別大會暨香港總監移交儀式」，由李周美枝將「總監旗」及「法團印章」移交予新任總監李細燕。今次儀式在女童軍總會加士居道總部大廈的禮堂舉行，共約80人出席。現屆會長、前特首梁振英妻子梁唐青儀以及名譽副會長、警務處長鄧炳強等均獲邀出席。

「唔會好似童軍咁不智」

女童軍總會回覆本報時指，儀式參照防疫規例要求，當中設有區隔範圍，所有座位保持1.5米距離；部份參加者亦安排到同層活動室就座，以視像觀看儀式。總會預備的茶點包括獨立包裝的小糕點及樽裝飲品，均以禮盒盛載，讓參加者離開時「外賣」享用。

知情人士指女童軍總會經歷童軍的風波，已收緊防疫安排，儀式當日所有人均戴上口罩，拍照時亦沒有人除下；儀式完成後，眾人按指示拿取茶點後便離開，沒有即場進食，「唔會好似童軍（總會）嗰邊咁不智。」

上周日上任的女童軍總監李細燕是證券界人士，2014年佔領運動時曾代表金融服務界到灣仔警察總部送果籃撐警。